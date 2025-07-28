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AI融入語言教學！藥廠贊助元智中語系 培養跨界人才

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
元智大學中語系學生歐陽柔、李家柔利用課堂所學，製作完成「在鳳凰的帶領下」AI作品。圖／元智大學提供
元智大學中語系學生歐陽柔、李家柔利用課堂所學，製作完成「在鳳凰的帶領下」AI作品。圖／元智大學提供

桃園市私立元智大學中國語文學系推動AI與語文創意整合教學，五洲製藥為協助AI人文教育發展，今年支持該校中語系新生成績前8名，每人1萬元獎學金，激勵學習動力及表彰優異表現，該系主任洪士惠今天表示，透過獎學金幫助學生培養學生具備語文素養與AI數位創意思維，提升未來職場競爭力

以「斯斯感冒藥」聞名的五洲製藥公司提供的獎學金，涵蓋去年、今年兩個學年度，今年針對表現成績前8名新生，每人頒發1萬元獎學金表彰優異表現，該公司表示，看好元智中語系在人文與科技融合的潛力，提供獎學金支持中文教育創新，培養具備文化底蘊的語文素養與AI創意思維的現代人才。

洪士惠表示，該系課程涵蓋實務製作、畢業製作、電玩遊戲實作、數位人文應用等實作導向課程，今年度更新增數位影像設計、動漫敘事藝術等新課，搭配編輯採訪、劇本寫作、書法、國畫與華語教學、全球化與華人文化等傳統課程，培育數位創新跨領域人才，五洲製藥獎學金肯定學生的努力與潛力，代表企業對該系教學理念的認同。

元智大學中語系學生畢製作品結合AI技術和手繪星空圖、搭配VR眼鏡，讓人感受星空在眼前。圖／元智大學提供
元智大學中語系學生畢製作品結合AI技術和手繪星空圖、搭配VR眼鏡，讓人感受星空在眼前。圖／元智大學提供
元智大學中語系老師黃智明（前）在課堂上，帶領學生運用當前最夯的AI工具學語文素養和創新思維。圖／元智大學提供
元智大學中語系老師黃智明（前）在課堂上，帶領學生運用當前最夯的AI工具學語文素養和創新思維。圖／元智大學提供

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