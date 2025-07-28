AI融入語言教學！藥廠贊助元智中語系 培養跨界人才

擁有台清交的「頂大光環」是否會在人生路途上更加順遂呢？一名女網友發文，稱她很羨慕台清交的學生，從小就有很好的教育資源，頭腦又聰明，人際關係也特別好，人生路途更是一帆風順。對此，有網友表示人各有志，考上頂大的人背後也付出了許多努力。

2025-07-28 13:10