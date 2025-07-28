台大古蹟再加一 近百年「樂學館」認證為直轄市古蹟
台灣大學的藝術史研究所和音樂學研究所「樂學館」，由於近期外牆及屋頂施作防水工程，由於建築超過50年，因此依文資法需要同時審理文化資產價值評估。文化局今召開文資審議，經投票確定為古蹟，名稱為原帝大校舍文政學部研究室。
「樂學館」興建於1928年的日本時代，為最早興建完成的建築，並作為台北帝大文政學部研究室。文資委員認為，各研究室對外設有三面開窗的梯型凸窗，走廊側門上方有橢圓形與圓形開窗，並有線腳裝飾、設計優美，做工精緻且具高度藝術價值。
文資委員表示，建築物是在帝國大學時期椰林大道中軸線兩側建築群，與舊圖書館為同一系列建物，其建築風格、細部、門窗及面磚材料皆為當時期建物特色，而且外牆面磚、上下木拉窗、走廊的圓窗與橢圓形木窗、磨石子地坪、樓梯扶手，整體保存完整，極具日治同時期的營造特色。
文資委員說明，建築為3層樓建築，與市定古蹟台大舊圖書館以走廊相連，在建築風格及裝飾皆屬同時期，內部及外觀多保留早期建築結構及樣貌，表現日治中期西式營造技術流派特色。最重要具稀少性，不易再現。
文資審議當中，由台北市副市長林奕華宣讀，出席委員18人，16人同意、2人不同意，確定指定為直轄市古蹟，古蹟名稱為原帝大校舍文政學部研究室。
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