清大、TASA攜手太空事務青年人才選訓 40學員培訓完成

清華大學與國家太空中心TASA合作辦理2025年「太空事務青年人才選訓計畫」，今年共有40名學員從全台122個報名者中脫穎而出，上周展開4天的密集培訓，課程涵蓋政策、技術與人文素養議題，更透過本校環文系引入文化與永續治理的觀點，讓學員更理解科技與社會互動的重要性，一行人也參訪國家太空中心，深入認識台灣太空科技的發展。

清大說，談到台灣現階段的太空人才需求，多數人會直覺聯想到工程背景。但清大專研天文領域的副校長張祥光指出，法制、永續、應用、產業等面向同樣關鍵。太空事務包羅萬象，尤其目前國際間的太空法規仍在發展，很多領域都非常需要關注與投入。

清大動機系大四學生蔡喬伊從小就對太空有著濃厚興趣，今年也參與了選訓計畫。她認為，這次講師陣容非常豪華，除來自產官學界，還有立方衛星的先驅「中須賀真一」教授線上演講，簡直是見偶像圓夢的難得機會。

清大說，來自各行各業喜愛太空的人們難得有機會齊聚一堂，自然激盪出豐富的火花，蔡喬伊就和來自屏東旭海科研火箭發射場的同學交流，討論發射場與原住民文化的平衡議題。

清大指出，「太空事務青年人才選訓計畫」已於上周培訓完成，學員們針對指派題目進行專案報告，最終由TASA及學界專家選出其中4名優秀代表，他們將在11月與TASA一同前往菲律賓參與今年的亞太區域太空組織論壇（APRSAF）。 清華大學與國家太空中心（TASA）攜手辦理2025年「太空事務青年人才選訓計畫」，本屆共有40位學員從全台120個報名者中脫穎而出。圖／清大提供

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