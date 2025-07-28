快訊

玉女歌手淪拍三級片！全裸被凌遲「地獄走一回」54歲現況曝光

高教耗材／少子化教授找無英才 是制度問題非不願培育

遊子返鄉記錄災情遭黃偉哲指「非事實」 大批網友打臉市長

聽新聞
0:00 / 0:00

清大、TASA攜手太空事務青年人才選訓 40學員培訓完成

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
經過扎實的培訓，最終將選出4位名優秀代表與TASA一同前往菲律賓參與今年的亞太區域太空組織論壇（APRSAF）。圖／清大提供
經過扎實的培訓，最終將選出4位名優秀代表與TASA一同前往菲律賓參與今年的亞太區域太空組織論壇（APRSAF）。圖／清大提供

清華大學與國家太空中心TASA合作辦理2025年「太空事務青年人才選訓計畫」，今年共有40名學員從全台122個報名者中脫穎而出，上周展開4天的密集培訓，課程涵蓋政策、技術與人文素養議題，更透過本校環文系引入文化與永續治理的觀點，讓學員更理解科技與社會互動的重要性，一行人也參訪國家太空中心，深入認識台灣太空科技的發展。

清大說，談到台灣現階段的太空人才需求，多數人會直覺聯想到工程背景。但清大專研天文領域的副校長張祥光指出，法制、永續、應用、產業等面向同樣關鍵。太空事務包羅萬象，尤其目前國際間的太空法規仍在發展，很多領域都非常需要關注與投入。

清大動機系大四學生蔡喬伊從小就對太空有著濃厚興趣，今年也參與了選訓計畫。她認為，這次講師陣容非常豪華，除來自產官學界，還有立方衛星的先驅「中須賀真一」教授線上演講，簡直是見偶像圓夢的難得機會。

清大說，來自各行各業喜愛太空的人們難得有機會齊聚一堂，自然激盪出豐富的火花，蔡喬伊就和來自屏東旭海科研火箭發射場的同學交流，討論發射場與原住民文化的平衡議題。

清大指出，「太空事務青年人才選訓計畫」已於上周培訓完成，學員們針對指派題目進行專案報告，最終由TASA及學界專家選出其中4名優秀代表，他們將在11月與TASA一同前往菲律賓參與今年的亞太區域太空組織論壇（APRSAF）。

清華大學與國家太空中心（TASA）攜手辦理2025年「太空事務青年人才選訓計畫」，本屆共有40位學員從全台120個報名者中脫穎而出。圖／清大提供
清華大學與國家太空中心（TASA）攜手辦理2025年「太空事務青年人才選訓計畫」，本屆共有40位學員從全台120個報名者中脫穎而出。圖／清大提供

永續 清大 太空人

延伸閱讀

青年齊聚屏東旭海 首屆台灣盃火箭競賽落幕點燃太空夢想

旭海科研火箭組裝廠與控制中心今啟用 國科會曝太空10年計畫

TASA青年選訓4人出線 前進亞太太空組織論壇年會

【重磅快評】太空港吃大電 陳其邁還有本錢多燒煤？

相關新聞

清大、TASA攜手太空事務青年人才選訓 40學員培訓完成

清華大學與國家太空中心TASA合作辦理2025年「太空事務青年人才選訓計畫」，今年共有40名學員從全台122個報名者中脫...

高教耗材／少子化教授找無英才 是制度問題非不願培育

大學教師指導研究生，能提升自己的發表能量，反之，則可能導致研究停滯。不過，少子化下，學生素質變化大，平均程度下降，有些教授選擇消極指導甚至不指導；一名大學校長直言，沒有遇到「英才」的教授，以及無法遇到「因才」施教老師的學生，就形成目前「追求指標，忘記目標」的高教學術殿堂，逐漸變成「一將功成萬骨枯」的戰場。少子化急需珍惜的人才，卻變成了「耗材」。

電子界奧斯卡旺宏金矽獎 清大、陽明交大摘鑽石大賞

「旺宏金矽獎－半導體設計與應用大賽」今年邁入第25年，今日舉行頒獎典禮。國立清華大學團隊作品「一個應用於中長距離傳輸之1...

台日攜手產學合作育才 樹科大學生參與日企動畫遊戲實作

台日攜手培育動畫遊戲人才，高雄樹德科技大學動畫與遊戲設計系與日本知名動畫與遊戲製作公司推動國際產學合作，今年8位學生赴日...

培養優秀醫事人才40年 成大醫學院副教授何月仁獲師鐸獎

成大醫學院醫學系生化科與生物化學暨分子生物學研究所副教授何月仁，在成大教學40多年，秉持「培養優秀的醫事人員，可造福無數...

魔術方塊不是面面解？中大生王楷文靠「立體思維」奪世界季軍

國立中央大學太空科學與工程學系學生王楷文，今年七月在美國西雅圖由WCA（世界魔術方塊協會）舉辦的世界錦標賽，奪下魔術方塊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。