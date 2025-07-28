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自信受歡迎…她羨慕台清交「頂大光環」 畢業生搖頭：常懷疑自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友很羨慕台清交的學生，從小就有很好的教育資源，頭腦又聰明，人際關係也特別好。圖為台大校門，人物與新聞無關。 聯合報系資料照
一名女網友很羨慕台清交的學生，從小就有很好的教育資源，頭腦又聰明，人際關係也特別好。圖為台大校門，人物與新聞無關。 聯合報系資料照

擁有台清交的「頂大光環」是否會在人生路途上更加順遂呢？一名女網友發文，稱她很羨慕台清交的學生，從小就有很好的教育資源，頭腦又聰明，人際關係也特別好，人生路途更是一帆風順。對此，有網友表示人各有志，考上頂大的人背後也付出了許多努力。

一名女網友在Dcard發文，表示她一直很羨慕台清交大的學生，不僅考試厲害，許多人家境也不錯，從小接受良好教育，無論是補習還是才藝樣樣不缺，一進大學就能跟各領域的人交流、比賽，甚至出國當交換學生。

原PO表示，最羨慕頂大生的「自信感」，從來都不用懷疑自己，到哪裡都很受歡迎，「頂大光環」的異性緣更是好，總是讓其他人另眼相看，人生路途也總是一帆風順。她也後悔當初考試沒有更努力一點，錄取這些頂大，並好奇頂大生究竟為什麼那麼厲害？

此文一出，不少網友指出頂大生也是普通人，同樣付出了許多努力，「我可以跟妳說他們並沒有所謂的很容易，永遠記得，看起來毫不費力，背後要非常努力」、「都是普通人老百姓，我講真的」、「我們很多其實還是普通人，沒什麼好羨慕的」、「不是每個進頂大的人都很聰明，生活圈很頂尖也不一定，更不是每個人都有自信，頂大生也都是普通人」。

也有頂大生分享自身經驗反駁原PO，「只能說並沒有，那應該是頂大最前面的才這樣，我理工科系的成績普普，覺得前面的人好強自己都追不上」、「我畢業之後，我才敢說我是台大生，每天都是無窮無盡的懷疑自己，妳在一群高手裡面，怎麼可能不會懷疑自己」、「每天跟一群又會讀書又會玩的人相處，只會懷疑自己，從來沒有覺得自己是菁英」。

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