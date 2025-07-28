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台科大開發菱形金屬奈米管陣列 助生醫食安檢測

中央社／ 台北28日電

台科大教授朱瑾的團隊開發全球首創的「菱形金屬奈米管陣列」，可提升分子檢測速度與靈敏度，能應用於生醫、食安、環境等監測，獲選英國皇家化學學會期刊Nanoscale封面文章。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大材料科學與工程系教授朱瑾率領的團隊，自2018年起就投入金屬奈米管陣列的開發與製程優化，歷經多年模擬與驗證，最終確立菱形結構為最有效提升電磁場熱點的幾何設計，可大幅放大拉曼散射訊號，使微量分子被迅速且精準辨識。

團隊採用銀作為奈米管材料，相較於金或其他金屬，銀具有更優異的表面電漿共振特性，有助於強化訊號增益的效果；團隊將奈米管沉積於矽晶圓基板上，每平方公分可容納超過1億根菱形奈米管，透過增加表面積提升分子吸附與感測能力。

研究團隊表示，未來若整合在快篩片、穿戴式健康監控裝置，甚至延伸至遠距醫療設備及長照機構或居家看護的日常監測工具，就能解決傳統檢測中「靈敏度不足」、「檢體需繁複處理」、「晶片製作困難昂貴」、「結果不易即時取得」等問題，協助醫師或民眾在疾病早期發現異常，例如透過血液或尿液等體液樣本快速篩檢癌症、糖尿病，甚至進行農藥殘留、瘦肉精等食安檢測。

朱瑾提到，團隊已與醫學中心合作，針對實際臨床檢體進行初步測試，驗證菱形金屬奈米管陣列技術在癌症早期篩檢上的可行性與靈敏度；同時也與國內幾間企業洽談，評估後續技術移轉與共同開發的可能性，期望未來將此技術導入精準健康、智慧感測器與半導體前瞻材料等領域。

除了感測功能外，團隊還發現菱形金屬奈米管陣列具備良好的疏水性與抗結霜能力，能有效延緩水滴結冰並降低冰層附著力，可推行至航空航太構件、戶外感測器、防結霜塗層等領域，擴展在能源、環境控制與智慧裝置上的應用價值。

團隊 奈米 材料

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