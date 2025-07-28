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眾人羨煞！他進頂大偏所實驗室給薪2萬 網打預防針：別太高興

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網去清交的偏所讀研究所，實驗室薪水給2萬，好奇這樣的待遇好不好。示意圖／Ingimage
一名男網去清交的偏所讀研究所，實驗室薪水給2萬，好奇這樣的待遇好不好。示意圖／Ingimage

就讀研究所進實驗室的薪水是多少呢？一名男網友發文，稱他去清交的偏所讀研究所，實驗室薪水給2萬，好奇問網友「給很多嗎？」。對此，網友們指出大多實驗室只給6千，給2萬「超級多的」。

一名男網友在Dcard發文，表示他即將就讀清大交大的偏所，實驗室給出的薪水是2萬，很好奇此薪資是否「很多」，也擔憂如果2萬給太低，拿了此薪水工作會很辛苦。

此文一出，不少網友透露實驗室的常見待遇，「超多，6000元的路過」、「我領6000然後處理一堆有的沒的，學弟還有夠難教」、「我6000漲到7000，在我系算多的」、「6000的我哭暈在廁所裡」、「我們6000」、「博士也6000」、「一個月6000路過」、「6000不用做事準時2年畢業」。

也有網友分享其他薪資，「研究所拿過30k，5份工作（計畫加助教），基本上不可能有時間做別的事了」、「電子所20000+1，應該也是電資領域的偏所吧，我接3個計畫，其實不會很累」、「3000元，但沒接產學什麼的」、「我國立非頂大lab，1年5萬，但老闆人很好沒什麼雜事，偶爾三節還會發獎金，偶爾請吃飯」。

也有網友透露薪資差異的原因，「以前2萬這個金額是博班才拿得到的。碩士超過8千的多半是額外接很多計畫，或是本身帶其他職務」、「一個一般計畫大約是6000/月，拿到2萬不用太高興，要嘛是計畫難度或複雜度很高，且雜事又多，要嘛就是很多計畫都要你執行」、「我猜測這個教授有足夠多的計畫（經費）可以使用，但有計畫就有工作量在線等你，要進這個實驗室就要有心理準備」。

清大 薪資 交大 碩士 研究所

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