電子界奧斯卡旺宏金矽獎 清大、陽明交大摘鑽石大賞

「旺宏金矽獎－半導體設計與應用大賽」今年邁入第25年，今日舉行頒獎典禮。國立清華大學團隊作品「一個應用於中長距離傳輸之106.25-Gb/s PAM-4接收器於28奈米製程」從271件作品中脫穎而出，勇奪設計組鑽石大賞；國立陽明交通大學團隊作品「基於可程式化介電泳晶片的單細胞精準操控系統」則獲頒應用組鑽石大賞。

由旺宏電子及旺宏教育基金會創辦旺宏金矽獎，為國內規模最大、獎金最高的學生半導體競賽，被譽為電機電子相關科系的奧斯卡獎，累積已有超過2萬名師生人次、近6千支隊伍參賽。本屆共32所學校、271支隊伍報名參賽，應用組Biomedical生醫類別件數也突破15%創新高。

今年設計組鑽石大賞得主為清大團隊。團隊成員林彥博、謝武宏洞察，隨AI、5G及物聯網等技術快速發展，需要海量的資料傳輸，促使大型數據資料中心的擴張及升級愈加迫切。這套藉由光訊號傳輸的光電整合系統，採用新一代共同封裝光學元件技術（Co-packaged Optics, CPO），大幅提升了資料傳輸的速度，並降低功耗及延遲現象，為未來AI應用及3D晶片世代提供創新的解決方案。

陽明交大團隊則摘下應用組鑽石大賞，團隊成員賴林鴻、林文約、洪瑜辰及許先信將生醫與AI人工智慧結合，透過鏡頭辨識目標細胞、規劃路徑，自動產生電場圖樣，再進一步進行細胞搬運及細胞分類，並能模擬藥物送達細胞的過程，未來可望應用於癌症免疫療法與藥物反應分析，實現精準醫療的目標。

國科會主委吳誠文表示，台灣半導體產業面臨全球激烈競爭，需要充足人才支持半導體產業的發展，不論是投入先進製程或成熟製程的研究，更重要的是能結合應用系統的創新，配合國家積極打造應用領域的內需市場，讓台灣不只專精於代工製造，而是打造一套完整科技供應鏈，讓各行各業也都具備產業競爭力。

旺宏教育基金會董事長吳敏求則表示，旺宏推動AI創新與跨域整合，幫助台灣教育數位轉型。歷年來旺宏金矽獎的大獎得主，有人成為大學教授，也有人投身產業開發新技術，或活躍於研究機構，這些人才在各自領域中發揮影響力，共同推動台灣科技進步。 國科會主委吳誠文（左二）及旺宏電子董事長吳敏求（右一） 聆聽應用組鑽石大賞作品陽明交通大學團隊展示可用於精準醫療的「基於可程式化介電泳晶片的單細胞精準操控系統」。圖／旺宏教育基金會提供

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