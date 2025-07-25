擴大研發合作 中山大學等共建南台灣科研產業平台
國立中山大學等校創立「南台灣科研產業化平台」，高雄師範大學、高雄餐旅大學、文藻外語大學等5校今天也加入，10校攜手打造具南部特色的跨域產學創新平台，涵蓋半導體、智慧醫療等合作。
中山大學原與高雄大學、屏東科技大學、義守大學及高雄醫學大學共5校合作成立平台。今天為擴大合作規模與領域廣度，再邀請5所學校加入。
中山大學今天舉辦平台交流會議，共同宣示攜手擴大研發協作網絡，促進半導體、智慧醫療、AIoT多元應用、餐旅數位、國際交流、教育文化、農業科技等跨校重點技術聯合發展，期能助力在地經濟起飛、增加就業率。
中山大學校長李志鵬致詞表示，「南台灣科研產業化平台」自113年度啟動以來，已促成逾新台幣2.3億元的產學合作與技術授權，成功媒合並輔導成立5組跨校新創團隊，共同完成18件跨校專利獲證。未來10校齊力合作，將引領南台灣邁向更高層次的科技創新與產業躍升。
李志鵬說，此平台的推動方向也與國家及南台灣產官學研政策高度契合，南台灣正值科技轉型與創新升級的關鍵時期，平台所串聯的跨校協作與產業對接機制，將扮演強化地方產業競爭力的重要支點。
中山大學前瞻產業聯絡中心執行長黃三益表示，此次擴盟後，聯盟涵蓋數位AI、半導體產業鏈、智慧精準醫療、工業與商用機器人、觀光餐旅服務、國際合作語文、教育文化與設計等多元領域，形成具規模且高度整合的研發合作體系。
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