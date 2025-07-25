失業勞工子女就學補助調高 公私立大專校院皆增

勞動部失業勞工子女就學補助金額歷經多年未調整，考量物價攀升，子女讀公、私立大專校院就學補助金額將分別增加新台幣1400元與2000元，盼給失業勞工更多支持。

勞動部每學期都會開辦失業勞工子女就學補助，讓勞工在失業期間避免因為子女就學學費問題產生更多經濟負擔。

根據原本規定，非自願離職勞工子女若就讀公立高中職，每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元；公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。

不過，考量近年物價通膨等因素，勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛告訴中央社記者，勞動部近日已經調高補助金額，若是就讀公立大專校院子女每名補助調升1400元至1萬5000元，私立大專校院子女每名調升2000元至2萬6000元。

除了調高補助金額外，黃維琛說，這次同步放寬申請認定資格，包含過去因工作不穩定打零工而被排除的勞工，以及只要在申請期間內辦理求職登記且後續獲得失業認定者都符合申請資格。

黃維琛也說，同步取消排富條款，不會再檢視勞工所得等，新規定會於9月公告114年第一學期開放申請時適用，盼給失業勞工更多支持。

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