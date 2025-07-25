快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

失業勞工子女就學補助調高 公私立大專校院皆增

中央社／ 台北25日電

勞動部失業勞工子女就學補助金額歷經多年未調整，考量物價攀升，子女讀公、私立大專校院就學補助金額將分別增加新台幣1400元與2000元，盼給失業勞工更多支持。

勞動部每學期都會開辦失業勞工子女就學補助，讓勞工在失業期間避免因為子女就學學費問題產生更多經濟負擔。

根據原本規定，非自願離職勞工子女若就讀公立高中職，每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元；公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。

不過，考量近年物價通膨等因素，勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛告訴中央社記者，勞動部近日已經調高補助金額，若是就讀公立大專校院子女每名補助調升1400元至1萬5000元，私立大專校院子女每名調升2000元至2萬6000元。

除了調高補助金額外，黃維琛說，這次同步放寬申請認定資格，包含過去因工作不穩定打零工而被排除的勞工，以及只要在申請期間內辦理求職登記且後續獲得失業認定者都符合申請資格。

黃維琛也說，同步取消排富條款，不會再檢視勞工所得等，新規定會於9月公告114年第一學期開放申請時適用，盼給失業勞工更多支持。

子女 失業 勞動部

延伸閱讀

投票日出勤 雇主應給薪

勞動部調查出爐！求職者最在意資訊透明 「2件事」務必說清楚

80歲以上免評請看護 勞動部擬放寬3族群列綠色通道對象

勞動部：4+1國定假日、罷免投票日、公投日上班應給薪

相關新聞

培養優秀醫事人才40年 成大醫學院副教授何月仁獲師鐸獎

成大醫學院醫學系生化科與生物化學暨分子生物學研究所副教授何月仁，在成大教學40多年，秉持「培養優秀的醫事人員，可造福無數...

台日攜手產學合作育才 樹科大學生參與日企動畫遊戲實作

台日攜手培育動畫遊戲人才，高雄樹德科技大學動畫與遊戲設計系與日本知名動畫與遊戲製作公司推動國際產學合作，今年8位學生赴日...

魔術方塊不是面面解？中大生王楷文靠「立體思維」奪世界季軍

國立中央大學太空科學與工程學系學生王楷文，今年七月在美國西雅圖由WCA（世界魔術方塊協會）舉辦的世界錦標賽，奪下魔術方塊...

中山大學與海生館將簽署合作備忘錄 MOU 推動海洋教育

中山大學與海生館將於28日簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動海洋教育，以期在學術研究、教學、人才培育及產學等面向建立更優...

馬祖海巡4人上榜警大 饒建宏奪全國榜首

海巡署艦隊分署馬祖海巡隊傳來佳績！海巡隊員饒建宏、江軍穎、董耀中、鄭任硯近期考取中央警察大學114學年度學士班二年制技術...

跨境連結科技傳愛 清大國際志工團帶二手電腦與AI教育抵達非洲

成軍18年的清華大學國際志工團今年暑假擴大規模，30名科技志工將帶著募來的231台二手電腦，前進非洲坦尚尼亞、史瓦帝尼、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。