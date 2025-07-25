台日攜手產學合作育才 樹科大學生參與日企動畫遊戲實作
台日攜手培育動畫遊戲人才，高雄樹德科技大學動畫與遊戲設計系與日本知名動畫與遊戲製作公司推動國際產學合作，今年8位學生赴日本愛媛縣展開為期3個月海外產業實習，參與插畫、角色設計、遊戲美術等核心製作流程，深化專業實力，期盼增加國際就業競爭力。
樹德科大透過教育部「學海築夢」海外實習計畫，安排學生赴日本オートクチュール株式会社（Hautecouture Inc.，簡稱HC公司）實習，動遊系老師張純雅、尹立老師規劃執行，歷經嚴格甄選流程，包括書審、培訓、日語面試等多重關卡，最終錄取8位優秀學生陳思穎、黃郁心、陳宇杰、曾若慈、羅語涵、洪韻涵、溫永生與裴欣慧。
實習學生7月進入HC公司動畫與遊戲開發團隊，參與插畫、角色設計、遊戲美術等核心製作流程。張純雅表示，此次實習計畫不僅學習專業技術應用，更著重於工作態度、團隊合作與跨文化溝通能力的養成，與日方團隊實務合作中，理解產業標準與創作流程，為未來求職或創業奠定實戰基礎。
動遊系主任鄧樹遠表示，動遊系長期重視產學鏈結與職涯銜接，此次海外實習正是「學用合一」教學理念具體展現，他強調動畫與遊戲設計是創意產業，更是跨域協作高度專業場域，學生唯有走出教室、走進業界，才能真正了解市場需求、提升未來就業的核心競爭力。
此外，去年實習成果亦已具體展現，2024年動遊系學生與日本松山大學、愛媛大學跨校合作，完成AR導覽活動「まるっとARスタンプラリー」角色設計與系統開發，作品已正式上線，並獲砥部町政府採用，成為地方推廣觀光的重要媒體內容。同時，由學生團隊拍攝製作的宣傳短片亦於當地官方Instagram平台陸續發布，持續吸引注目。
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