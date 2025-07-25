快訊

726無法投票！柯文哲打官司爭罷免投票權失敗 法院今早裁定駁回聲請

泰柬邊境衝突25日再傳交火！ 柬埔寨參議院呼籲國際採取行動

生日、求婚...為何有儀式感的飯局 台灣都愛以牛排為主

培養優秀醫事人才40年 成大醫學院副教授何月仁獲師鐸獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
何月仁老師（右4）參與今年醫學生白袍禮祝賀 圖／何月仁提供
何月仁老師（右4）參與今年醫學生白袍禮祝賀 圖／何月仁提供

成大醫學院醫學系生化科與生物化學暨分子生物學研究所副教授何月仁，在成大教學40多年，秉持「培養優秀的醫事人員，可造福無數病人」初心，視教學為志業，全心投入不倦陪伴，長年深耕醫學教育與學生輔導，熱忱奉獻榮獲今年「師鐸獎」肯定。

學者多專注研究領域，她仍堅守講台，以教學為本，並以耐心與愛心陪伴學生。期望培養學生專業能力，引導建立職業倫理與社會責任，涵養同理心與人文關懷，在未來照顧病人時，能多一分理解、多一分同理。

何月仁以創新教學方法、鷹架式課程設計，為醫學院學生建構紮實課程地圖。除生化必修課還開設「批判性思考之運用」、「臨床概念」、「臨床思路」、「臨床推理」與「臨床推理特論」課程。籌辦案例報告工作坊，協助醫學生批判性思考與臨床推理技能建構，並啟發學習動機、強化邏輯分析與臨床應用能力。還開設通識課程「從醫學看健康生活」，增進非醫學院學生健康知識與「批判性思考」素養。

多年教學生涯何老師不僅致力知識傳授，更長期陪伴多位因心理壓力、適應困難或人際問題而陷入低潮的醫學院學生。這些學生有的因課業負荷產生焦慮與退縮，有的則因家庭變故或人際挫折而一度失去生活重心。

面對學生不同狀況，何老師總以耐心對話、細膩觀察、適時引導，必要時與家長保持溝通，攜手協助孩子釐清困境、重建信心與生活節奏。陪伴與支持這些曾面臨挑戰的學生逐一走出低谷，重新回到正軌，最終完成學業，成為各專科主治醫師或醫療團隊核心成員。

校方表示，每位學生的成長與轉變，都是何老師深耕教育、關懷學生的具體體現，而家長的肯定與感謝，更印證教師與家庭共同合作對孩子帶來的深遠影響。

「沒有學生，老師就沒有舞台」，何月仁表示，教師生涯走過過半人生歲月，人生價值與存在意義都是在與學生互動中領悟，是深刻的生命同行。曾輔導過數名面臨人生重大挫折的學生。始終以傾聽與陪伴為出發點，協助學生重新理解自我價值，重新尋找熱情所在。輔導找到人生定位，在新的專業領域中開創出一番成就，如今已是業界專業人士或自營公司負責人。即使多年過去，師生依然保持聯繫，情誼未曾中斷。

這些經歷讓何老師深刻體會到，教育的影響力不只存在於課室內或在學期間。教師的關懷與引導，能在學生人生的轉折點上悄然發揮力量，陪伴他們找到方向、成為自己想成為的人。

「獲獎雖是肯定與榮耀，但更是力量與責任」。何月仁感謝教育部重視教師樹人興國的價值，期盼可以鼓勵在教學場域默默耕耘的教師，持續保有熱忱與堅持的理念。「更謝謝一路陪她成長的學生們，也感謝家人體諒，讓她能把愛延續到更多年輕生命中。」

何月仁曾獲多項榮譽肯定，星雲大師教育基金典範教師獎、教育部全國通識傑出教師、成大教學傑出獎、教學優良獎與全校終身傑出導師獎等。並多次獲教育部與國科會補助進行教學研究與分享。

成大醫學院副教授何月仁培養優秀醫事人才40年獲師鐸獎。圖／何月仁提供
成大醫學院副教授何月仁培養優秀醫事人才40年獲師鐸獎。圖／何月仁提供
何月仁老師（中）參與指導生畢業典禮。圖／何月仁提供
何月仁老師（中）參與指導生畢業典禮。圖／何月仁提供

人生 教師 醫學院

延伸閱讀

因應畢業季大規模徵才周六在成大登場 59家企業釋出近3千職缺

批大罷免成大造謠練兵場 凌濤嗆鄭文婷六法全書還老師

批大罷免成大造謠練兵場 凌濤嗆鄭文婷六法全書還老師

衛福部長邱泰源證實 台南幫成大2醫師將接任司、署長

相關新聞

培養優秀醫事人才40年 成大醫學院副教授何月仁獲師鐸獎

成大醫學院醫學系生化科與生物化學暨分子生物學研究所副教授何月仁，在成大教學40多年，秉持「培養優秀的醫事人員，可造福無數...

魔術方塊不是面面解？中大生王楷文靠「立體思維」奪世界季軍

國立中央大學太空科學與工程學系學生王楷文，今年七月在美國西雅圖由WCA（世界魔術方塊協會）舉辦的世界錦標賽，奪下魔術方塊...

中山大學與海生館將簽署合作備忘錄 MOU 推動海洋教育

中山大學與海生館將於28日簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動海洋教育，以期在學術研究、教學、人才培育及產學等面向建立更優...

馬祖海巡4人上榜警大 饒建宏奪全國榜首

海巡署艦隊分署馬祖海巡隊傳來佳績！海巡隊員饒建宏、江軍穎、董耀中、鄭任硯近期考取中央警察大學114學年度學士班二年制技術...

跨境連結科技傳愛 清大國際志工團帶二手電腦與AI教育抵達非洲

成軍18年的清華大學國際志工團今年暑假擴大規模，30名科技志工將帶著募來的231台二手電腦，前進非洲坦尚尼亞、史瓦帝尼、...

樹倒奪命傳以公共意外結案？亡生母親無法接受 逢甲聲明無此事

逢甲大學23歲吳姓研究生上月因校園榕樹倒塌被壓死，吳母在臉書控訴校方早知大樹有問題，卻遲無作為，學校還想用公共意外結案。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。