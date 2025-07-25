培養優秀醫事人才40年 成大醫學院副教授何月仁獲師鐸獎

成大醫學院醫學系生化科與生物化學暨分子生物學研究所副教授何月仁，在成大教學40多年，秉持「培養優秀的醫事人員，可造福無數病人」初心，視教學為志業，全心投入不倦陪伴，長年深耕醫學教育與學生輔導，熱忱奉獻榮獲今年「師鐸獎」肯定。

學者多專注研究領域，她仍堅守講台，以教學為本，並以耐心與愛心陪伴學生。期望培養學生專業能力，引導建立職業倫理與社會責任，涵養同理心與人文關懷，在未來照顧病人時，能多一分理解、多一分同理。

何月仁以創新教學方法、鷹架式課程設計，為醫學院學生建構紮實課程地圖。除生化必修課還開設「批判性思考之運用」、「臨床概念」、「臨床思路」、「臨床推理」與「臨床推理特論」課程。籌辦案例報告工作坊，協助醫學生批判性思考與臨床推理技能建構，並啟發學習動機、強化邏輯分析與臨床應用能力。還開設通識課程「從醫學看健康生活」，增進非醫學院學生健康知識與「批判性思考」素養。

多年教學生涯何老師不僅致力知識傳授，更長期陪伴多位因心理壓力、適應困難或人際問題而陷入低潮的醫學院學生。這些學生有的因課業負荷產生焦慮與退縮，有的則因家庭變故或人際挫折而一度失去生活重心。

面對學生不同狀況，何老師總以耐心對話、細膩觀察、適時引導，必要時與家長保持溝通，攜手協助孩子釐清困境、重建信心與生活節奏。陪伴與支持這些曾面臨挑戰的學生逐一走出低谷，重新回到正軌，最終完成學業，成為各專科主治醫師或醫療團隊核心成員。

校方表示，每位學生的成長與轉變，都是何老師深耕教育、關懷學生的具體體現，而家長的肯定與感謝，更印證教師與家庭共同合作對孩子帶來的深遠影響。

「沒有學生，老師就沒有舞台」，何月仁表示，教師生涯走過過半人生歲月，人生價值與存在意義都是在與學生互動中領悟，是深刻的生命同行。曾輔導過數名面臨人生重大挫折的學生。始終以傾聽與陪伴為出發點，協助學生重新理解自我價值，重新尋找熱情所在。輔導找到人生定位，在新的專業領域中開創出一番成就，如今已是業界專業人士或自營公司負責人。即使多年過去，師生依然保持聯繫，情誼未曾中斷。

這些經歷讓何老師深刻體會到，教育的影響力不只存在於課室內或在學期間。教師的關懷與引導，能在學生人生的轉折點上悄然發揮力量，陪伴他們找到方向、成為自己想成為的人。

「獲獎雖是肯定與榮耀，但更是力量與責任」。何月仁感謝教育部重視教師樹人興國的價值，期盼可以鼓勵在教學場域默默耕耘的教師，持續保有熱忱與堅持的理念。「更謝謝一路陪她成長的學生們，也感謝家人體諒，讓她能把愛延續到更多年輕生命中。」

何月仁曾獲多項榮譽肯定，星雲大師教育基金典範教師獎、教育部全國通識傑出教師、成大教學傑出獎、教學優良獎與全校終身傑出導師獎等。並多次獲教育部與國科會補助進行教學研究與分享。 成大醫學院副教授何月仁培養優秀醫事人才40年獲師鐸獎。圖／何月仁提供 何月仁老師（中）參與指導生畢業典禮。圖／何月仁提供

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