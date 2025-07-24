魔術方塊不是面面解？中大生王楷文靠「立體思維」奪世界季軍

國立中央大學太空科學與工程學系學生王楷文，今年七月在美國西雅圖由WCA（世界魔術方塊協會）舉辦的世界錦標賽，奪下魔術方塊5x5階世界季軍，寫下台灣的紀錄，也是擁有台灣11項官方紀錄保持人。他則表示，解魔術方塊應採取立體思維，「一層一層解」而非一面一面解。

王楷文多次參與世界魔術方塊錦標賽，累積打破台灣紀錄高達60次、亞洲紀錄12次。曾於2024年馬來西亞亞洲魔術方塊錦標賽，奪得5x5階亞洲冠軍。

王楷文擅長5x5階魔術方塊，他表示，五階及五階以上的魔術方塊，包括到49x49階的解法均一模一樣，概念上都是拆解為三階魔術方塊，再用三階解法來解，善用「化繁為簡」。而魔術方塊的速度受解法、魔術方塊品質和個人實力三個因素影響，他認為，目前最難突破的紀錄是五階，目前成績接近個人極限，未來可能進步空間有限。

王楷文也會隨身攜帶魔術方塊，目前擁有兩百多個各種形狀和階數的魔術方塊。他認為，魔術方塊種類和解法眾多，可以更換項目，來保持新鮮感。其中奇數階（三階）與偶數階（四階）的魔術方塊也有差別，最明顯的是，偶數階沒有中間的中心塊可供辨認，因此偶數階在解法後段會有特殊情況，運氣成分較重。

因為喜歡，王楷文也表示，想把熱情分享出去，也感謝母親當年購買解魔術方塊的書籍，在他心中埋下種子，學會後第一個教會的人也是自己的媽媽。

王楷文也感謝爸爸，陪同他一路從台灣到世界征戰，紀錄所有的過程，魔術方塊不僅是一個考驗手眼協調的遊戲，更是一個磨練心智、彼此扶持的場域。

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