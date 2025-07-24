中山大學與海生館將簽署合作備忘錄 MOU 推動海洋教育

中山大學與海生館將於28日簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動海洋教育，以期在學術研究、教學、人才培育及產學等面向建立更優質的合作關係。

中山大學長年深耕海洋科學研究，為擁有全國少數具備完整海洋學院體系的高等學府，是培育海洋人才的重要基地；而國立海洋生物博物館則是國內重要的海洋教育場館，館內含館長、副館長等19位研究人員皆是中山大學所培育的優秀人才。此次締結合作關係可以說是親上加親，亦象徵雙方將在研究資源整合、學生實習交流、環境教育推廣與跨界產學攜手等面向展開更緊密的合作。

李志鵬校長指出，海洋是臺灣最寶貴的自然資產。中山大學在海洋科學研究領域已有深厚累積，此次攜手海生館，除可深化學術研究合作，亦有助於拓展國際鏈結與培養跨領域海洋人才。」他也提到，中山學生未來將有更多機會在海生館參與實地研究與教育活動，提升實務能力。

溫志宏館長則表示，活化思維、活化知識、活化場域是推動海洋教育與永續發展的核心動力，這是海生館的使命，此次與中山大學展開策略性合作，期望擴大資源效益，實現共享、共榮的願景，讓更多人參與海洋、理解海洋、進而守護海洋。

他強調，透過與中山大學的合作，將開發更多兼具知識性與互動性的科普內容於水族館展場，連結民眾與海洋之間的情感。

後續，雙方將共同推動研究人員與學生交流計畫，開設跨機構實習與研究課程，並辦理聯合研討會、工作坊與科學成果發表，強化學術社群的知識共享與社會溝通。透過教育與研究並進，建立海洋環境永續管理的科學根基，以強化臺灣在國際海洋研究舞台上的能見度。

此次MOU簽署不僅深化兩大機構在海洋領域的夥伴關係，也為臺灣的海洋教育與永續發展注入新的動力。未來，從實驗室到展館、從研究到社會溝通，將看見更多跨界合作的精彩火花。

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