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馬祖海巡4人上榜警大 饒建宏奪全國榜首

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖海巡隊員饒建宏（右一）、江軍穎（左二）、董耀中（右二）、鄭任硯四人考上警大，其中饒建宏更勇奪全國榜首。圖/馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊員饒建宏（右一）、江軍穎（左二）、董耀中（右二）、鄭任硯四人考上警大，其中饒建宏更勇奪全國榜首。圖/馬祖海巡隊提供

海巡署艦隊分署馬祖海巡隊傳來佳績！海巡隊員饒建宏、江軍穎、董耀中、鄭任硯近期考取中央警察大學114學年度學士班二年制技術系水上警察學系，展現海巡基層人員在工作之餘積極進修、自我提升的高度企圖心。其中，饒建宏更勇奪全國榜首，相當不易。

馬祖海巡隊長曾明羲指出，饒建宏、江軍穎、董耀中3人皆為警專第32期同學，進入馬祖服務多年，始終熱忱不減。此次能在競爭激烈的錄取名額中脫穎而出，實屬難得，因為該系每年全國僅錄取9人，馬祖海巡隊便佔下其中4席，堪稱「一舉奪魁」。

曾明羲強調，這群隊員平時在海上巡防、查緝走私、打擊偷渡等工作中表現傑出，勤餘時間仍堅持進修，反映出海巡隊同仁對專業的追求與自我期許，也展現海巡署重視基層人才培育的成果。

他除代表全體同仁表達祝賀，也勉勵四位同仁持續努力，未來學以致用，為守護國境海域貢獻更大力量，成為海巡署的中堅之柱。

警察 馬祖 海巡署

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