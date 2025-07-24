跨境連結科技傳愛 清大國際志工團帶二手電腦與AI教育抵達非洲
成軍18年的清華大學國際志工團今年暑假擴大規模，30名科技志工將帶著募來的231台二手電腦，前進非洲坦尚尼亞、史瓦帝尼、肯亞與莫三比克4國推動資訊教育，清大指出，學校30名志工已在兩天前陸續抵達非洲，展開今年暑假的科技教育任務。
清大指出，今年出團最大的突破就是融合AI教育，針對各地不同的軟硬體條件，規畫出相應的教案和教材，期盼在志工團離開後，非洲孩子依然能繼續接觸寬闊的數位世界。
清大說，學校陸續接獲志工們從數千公里外傳來的動人見聞，比如最早出發的坦尚尼亞團在一所小學教課時，發現總有一名小男孩靜靜站在教室外聽，後來才知小男孩Crayton所在班級並沒安排資訊課，但他卻十分渴望學習。
志工們熱情地邀請Crayton進教室參與，後來也驚訝發現他才11歲，卻已自學國中化學，甚至涉獵電子軌域。可見不論怎樣的環境，都澆不熄求知的心。
另外，肯亞及莫三比克先行團則向當地孩童介紹電腦、相機和台灣的書法文化，沒想到師生對相機的興趣格外濃厚，原來當地人多半只在書上看過相機，很少有機會實際接觸。志工們說，看著孩童們在鏡頭前露出燦爛的笑容，又擺出各式各樣的拍照姿勢，志工團決定將相機留下，方便他們紀錄對生活的熱愛。
肯亞及莫三比克先行團還拜訪了清大姐妹校Dedan Kimathi University of Technology，在志工們口中「肯亞爸爸」Eddy的帶領下體驗肯亞文化，持續用愛佔據非洲。
史瓦帝尼團此行克服了種種難關，不只班機接連出狀況，到了當地更發現電腦教室沒、有、電，斷斷續續的供電系統讓教學變得困難，也迫使他們放棄原先在教室電腦以桌機教學的計畫，改讓小朋友們分組看簡報，並用助教的筆電來練習操作。
清大說，今年最特別的，是史瓦帝尼團將舉辦AI教師工作坊，教導當地教師將ChatGPT和Canva等數位工具用於課堂教學，同時為學生開設媒體識讀課程。團長林昱希表示，團隊設計了模組化、可在低資源環境下使用的教材，希望在志工離開後，資訊課程仍能持續推動。
清華國際志工團自2007年成團，足跡遍及非洲、中美洲及亞洲等8個國家，累計超過7百位清大學子赴海外服務，更獲得教育部青年發展署海外志工服務團隊特優獎等多項肯定。
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