快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

跨境連結科技傳愛 清大國際志工團帶二手電腦與AI教育抵達非洲

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大國際志工史瓦帝尼團克服重重困難，將科技教育帶給當地的學生。圖／清大提供
清大國際志工史瓦帝尼團克服重重困難，將科技教育帶給當地的學生。圖／清大提供

成軍18年的清華大學國際志工團今年暑假擴大規模，30名科技志工將帶著募來的231台二手電腦，前進非洲坦尚尼亞、史瓦帝尼、肯亞與莫三比克4國推動資訊教育，清大指出，學校30名志工已在兩天前陸續抵達非洲，展開今年暑假的科技教育任務。

清大指出，今年出團最大的突破就是融合AI教育，針對各地不同的軟硬體條件，規畫出相應的教案和教材，期盼在志工團離開後，非洲孩子依然能繼續接觸寬闊的數位世界。

清大說，學校陸續接獲志工們從數千公里外傳來的動人見聞，比如最早出發的坦尚尼亞團在一所小學教課時，發現總有一名小男孩靜靜站在教室外聽，後來才知小男孩Crayton所在班級並沒安排資訊課，但他卻十分渴望學習。

志工們熱情地邀請Crayton進教室參與，後來也驚訝發現他才11歲，卻已自學國中化學，甚至涉獵電子軌域。可見不論怎樣的環境，都澆不熄求知的心。

另外，肯亞及莫三比克先行團則向當地孩童介紹電腦、相機和台灣的書法文化，沒想到師生對相機的興趣格外濃厚，原來當地人多半只在書上看過相機，很少有機會實際接觸。志工們說，看著孩童們在鏡頭前露出燦爛的笑容，又擺出各式各樣的拍照姿勢，志工團決定將相機留下，方便他們紀錄對生活的熱愛。

肯亞及莫三比克先行團還拜訪了清大姐妹校Dedan Kimathi University of Technology，在志工們口中「肯亞爸爸」Eddy的帶領下體驗肯亞文化，持續用愛佔據非洲。

史瓦帝尼團此行克服了種種難關，不只班機接連出狀況，到了當地更發現電腦教室沒、有、電，斷斷續續的供電系統讓教學變得困難，也迫使他們放棄原先在教室電腦以桌機教學的計畫，改讓小朋友們分組看簡報，並用助教的筆電來練習操作。

清大說，今年最特別的，是史瓦帝尼團將舉辦AI教師工作坊，教導當地教師將ChatGPT和Canva等數位工具用於課堂教學，同時為學生開設媒體識讀課程。團長林昱希表示，團隊設計了模組化、可在低資源環境下使用的教材，希望在志工離開後，資訊課程仍能持續推動。

清華國際志工團自2007年成團，足跡遍及非洲、中美洲及亞洲等8個國家，累計超過7百位清大學子赴海外服務，更獲得教育部青年發展署海外志工服務團隊特優獎等多項肯定。

清大國際志工肯亞暨莫三比克先行團與當地師生留下合照。圖／清大提供
清大國際志工肯亞暨莫三比克先行團與當地師生留下合照。圖／清大提供
清大國際志工坦尚尼亞團志工授課時注意到靜靜站在教室外的Crayton，邀請他與大家一同學習。圖／清大提供
清大國際志工坦尚尼亞團志工授課時注意到靜靜站在教室外的Crayton，邀請他與大家一同學習。圖／清大提供

清大 非洲 肯亞

延伸閱讀

被指「未兌現捐款」…曹興誠怒告翁曉玲 清大：已函覆北院

24小時轉機+遇龍捲風　連靜雯非洲行曝心靈洗禮：我們是相通的

培養太空新秀！國家太空中心攜手清大 推動2025太空青年培育

竹市文化基金會攜清大辦論壇 交流城市美學文化

相關新聞

跨境連結科技傳愛 清大國際志工團帶二手電腦與AI教育抵達非洲

成軍18年的清華大學國際志工團今年暑假擴大規模，30名科技志工將帶著募來的231台二手電腦，前進非洲坦尚尼亞、史瓦帝尼、...

樹倒奪命傳以公共意外結案？亡生母親無法接受 逢甲聲明無此事

逢甲大學23歲吳姓研究生上月因校園榕樹倒塌被壓死，吳母在臉書控訴校方早知大樹有問題，卻遲無作為，學校還想用公共意外結案。...

聖約翰科大遭控「假安置、真解僱」 教職員轟如詐騙集團

高教工會今協同數名聖約翰科大教師赴教育部前陳情，指校方「假安置、真解雇」，操控排課系統刻意針對數名教師不排課，甚至私下要...

中原大學12名實習生至泰、美、德等國擔任實習教師 「這件事」讓人深刻

中原大學今年暑期人文與教育學院推動三項實踐計畫，應用外國語文學系、應用華語文學系與師資培育中心分別運用語言與教育專業走出...

逢甲大學樹倒壓死碩士生…母控校方想用公共意外結案 校方回應了

逢甲大學上月發生校園榕樹倒塌，23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生不幸遭壓死，吳母透過臉書控訴，逢甲大學早知道大樹有...

逢甲大學樹倒1死3傷 專家揭原因...校方回應了

逢甲大學上月發生大榕樹倒塌，釀1死3傷。台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今在台中一場研討會中指出，逢甲大學樹倒是染褐根病，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。