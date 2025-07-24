樹倒奪命傳以公共意外結案？亡生母親無法接受 逢甲聲明無此事

逢甲大學23歲吳姓研究生上月因校園榕樹倒塌被壓死，吳母在臉書控訴校方早知大樹有問題，卻遲無作為，學校還想用公共意外結案。校方昨發聲明澄清並無此事，理解家屬失去至親的痛苦，並強調暑假期間持續加強校樹健檢與管理。

吳母在臉書發文指「我是一位逢甲大學學生的家屬，我的孩子在校內因為一棵倒塌的大樹喪命，這是一場原本可以避免的悲劇，我們家屬只希望得到尊重與合理處理，讓這件事被社會看見。」她說，今年2月校方已檢出樹木生病列管，卻判斷是可控制範圍，未做支架支撐、未設置危險警告標示，也無護欄或移除樹木，導致樹木傾倒，讓路過的學子沒辦法即時反應，危害人命。

吳母痛批學校未針對潛在危險提高警告及宣導，輕忽校園安全，家長如何安心讓小孩來學校就讀？學校只想用公共意外結案，人為疏失嚴重，令人無法接受。

逢甲大學昨指出，吳姓學生不幸罹難，逢甲大學深感哀痛與不捨，並再次向吳同學家屬致最深切慰問，並表示此案仍由檢察官調查中，學校全力配合。至於傳出校方欲以「公共意外結案」的說法，逢甲大學也聲明指並無此事，也無此權力，學校充分理解失去至親的痛苦，但有些說法與事實不符。

校方指出，雙方委任律師已展開和解協商，仍持續中。至於校園內有疑慮的喬木，學校已完成纜繩固定等安全強化工程，並於暑假期間展開樹木健康檢查，建立強化喬木健康管理與風險防範計畫，全面提升校園安全，避免類似憾事再發生。

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