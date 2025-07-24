聽新聞
0:00 / 0:00

樹倒奪命傳以公共意外結案？亡生母親無法接受 逢甲聲明無此事

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

逢甲大學23歲吳姓研究生上月因校園榕樹倒塌被壓死，吳母在臉書控訴校方早知大樹有問題，卻遲無作為，學校還想用公共意外結案。校方昨發聲明澄清並無此事，理解家屬失去至親的痛苦，並強調暑假期間持續加強校樹健檢與管理。

吳母在臉書發文指「我是一位逢甲大學學生的家屬，我的孩子在校內因為一棵倒塌的大樹喪命，這是一場原本可以避免的悲劇，我們家屬只希望得到尊重與合理處理，讓這件事被社會看見。」她說，今年2月校方已檢出樹木生病列管，卻判斷是可控制範圍，未做支架支撐、未設置危險警告標示，也無護欄或移除樹木，導致樹木傾倒，讓路過的學子沒辦法即時反應，危害人命。

吳母痛批學校未針對潛在危險提高警告及宣導，輕忽校園安全，家長如何安心讓小孩來學校就讀？學校只想用公共意外結案，人為疏失嚴重，令人無法接受。

逢甲大學昨指出，吳姓學生不幸罹難，逢甲大學深感哀痛與不捨，並再次向吳同學家屬致最深切慰問，並表示此案仍由檢察官調查中，學校全力配合。至於傳出校方欲以「公共意外結案」的說法，逢甲大學也聲明指並無此事，也無此權力，學校充分理解失去至親的痛苦，但有些說法與事實不符。

校方指出，雙方委任律師已展開和解協商，仍持續中。至於校園內有疑慮的喬木，學校已完成纜繩固定等安全強化工程，並於暑假期間展開樹木健康檢查，建立強化喬木健康管理與風險防範計畫，全面提升校園安全，避免類似憾事再發生。

延伸閱讀

逢甲大學樹倒壓死碩士生…母控校方想用公共意外結案 校方回應了

逢甲大學樹倒1死3傷 專家揭原因...校方回應了

影／逢甲大學樹倒1死3傷 專家鑑定：染褐根病、覆工業廢土

逢甲大學補辦畢典隔天 男學生墜落身亡…校方：尊重隱私

相關新聞

樹倒奪命傳以公共意外結案？亡生母親無法接受 逢甲聲明無此事

逢甲大學23歲吳姓研究生上月因校園榕樹倒塌被壓死，吳母在臉書控訴校方早知大樹有問題，卻遲無作為，學校還想用公共意外結案。...

聖約翰科大遭控「假安置、真解僱」 教職員轟如詐騙集團

高教工會今協同數名聖約翰科大教師赴教育部前陳情，指校方「假安置、真解雇」，操控排課系統刻意針對數名教師不排課，甚至私下要...

中原大學12名實習生至泰、美、德等國擔任實習教師 「這件事」讓人深刻

中原大學今年暑期人文與教育學院推動三項實踐計畫，應用外國語文學系、應用華語文學系與師資培育中心分別運用語言與教育專業走出...

逢甲大學樹倒壓死碩士生…母控校方想用公共意外結案 校方回應了

逢甲大學上月發生校園榕樹倒塌，23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生不幸遭壓死，吳母透過臉書控訴，逢甲大學早知道大樹有...

逢甲大學樹倒1死3傷 專家揭原因...校方回應了

逢甲大學上月發生大榕樹倒塌，釀1死3傷。台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今在台中一場研討會中指出，逢甲大學樹倒是染褐根病，且...

培養太空新秀！國家太空中心攜手清大 推動2025太空青年培育

2025年「臺灣太空事務青年人才選訓計畫」從7月21至24日舉行，為自2022年啟動的第3屆培育課程，已累計培育上百位青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。