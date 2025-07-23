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聖約翰科大遭控「假安置、真解僱」 教職員轟如詐騙集團

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
數名聖約翰科大教師協同高教工會，今天在教育部前高呼「詐騙集團聖約翰 欺壓教師真可恥」。記者許維寧／攝影
數名聖約翰科大教師協同高教工會，今天在教育部前高呼「詐騙集團聖約翰 欺壓教師真可恥」。記者許維寧／攝影

高教工會今協同數名聖約翰科大教師赴教育部前陳情，指校方「假安置、真解雇」，操控排課系統刻意針對數名教師不排課，甚至私下要求系主任不得排課給指定的教師，再以不能跨系授課、已無課程需求等說詞推託，要求教師轉任一年一聘的華語中心教師。工會認為，此舉稱是安置但卻無任何輔導，本質是以轉任為名行強制資遣

數名聖約翰科大教師今天在教育部前高呼「詐騙集團聖約翰 欺壓教師真可恥」，高教工會執行秘書張志綸表示，教師明明還有課、授課時數充足，但校方突表示「已無課程需求」不再需要該教師，於是強行把教師送安置，但安置卻是要教師放棄原有的編制內專任資格，轉為一年一聘的專案人員。

張志綸談到，安置應該保持教師專任身份，安排合適工作、課程，明明教師已受邀到其他系所上課，但校方卻要求系方不得開課，再回頭告訴教師，課程不夠、將被資遣。校方形同搶走教師該有的課程，另一手卻又聘僱專案、兼任教師欲取代之。

張志綸也指出，校方上周才向工會承諾要撤回資遣案、續聘教師，但今天召開院教評會，續聘案未獲通過，屆時工會一定會向勞動部提出不當行為裁決。

高教工會聖約翰分部召集人蔡麗惠表示，校方安置應提供老師輔導措施，讓老師轉到適合的科系、給老師足夠時間進修，但校方的安置卻是有系所缺人，但要老師自己去應徵，「我自己的學校，我要去應徵是不是太奇怪了？」不去申請就受到校方資遣，理由就是沒有申請應徵系所。

高教工會組織部主任林柏儀則說，校方提出條件的安置條件，是要求專任教師願意轉成專案教師、職員才得已轉任，實則是剝奪專任教師受教師法保障的不當資遣過程。

但聖約翰科大副校長何東晧則澄清，是因科系停招、沒有這麼多課，校方才會啟動安置，而學校停招科系多，理應需作出相應調整，但一切程序都是依照與高教工會商議的內容，也有依照教育部規劃。

何東晧談到，程序上學校都有和教師溝通，由學校安排其到別系任職、把機會開出來，但系上也有教學品保考量，「我們也只能接受。」又今天在教育部前有三位教師來自應用英語系，但該系已經停招多年、一個學生都沒了，目前全校英文課程有限，校方當然要做出必要調整，才請教師轉任他系或轉行政職，但所有程序確實都依照與工會協商的結果，「沒有人壓迫他們做什麼。」

教育部由技職司專門委員陳映璇出面接受陳情。她表示，目前已接獲陳情案，但教育部還未接獲學校函送的教師資遣文件，之後接獲正式資料，會依教師法規定檢視作業流程。

聖約翰科大就此事發布聲明。圖／聖約翰科大提供
聖約翰科大就此事發布聲明。圖／聖約翰科大提供

資遣 教育部 兼任教師

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