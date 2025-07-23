工會指假安置真解僱 聖約翰科大聲明未違法

聖約翰科大教師和高教工會今天一同到教育部陳情，指校方「假安置，真解僱」，試圖強制資遣6名專任教師。聖約翰科大校方則聲明指出，依法輔導安置教師，沒有違法解僱。

聖約翰科技大學教師會長蔡麗惠表示，他們今天站出來不只是為了自己，也是為所有私立學校教師請命。依據教師法第27條規定，資遣必須在無課可授且無其他職務可安排的情況下才能進行，老師如果有課可以上，就不該被強制資遣。

蔡麗惠提到，聖約翰科大近年外籍生人數持續增加，新型專班錄取人數更是號稱全國前3名。不解校方為何逆向操作，將專任教師解僱。

高教工會組織部主任林柏儀質疑，聖約翰科大透過操控排課系統與行政手段，惡意製造部分教師無課可排的假象，或是誘騙專任教師轉任一年一聘的華語中心，使其權益受損。

一名受害教師提到，學校所謂的輔導安置只是形式過場，實際上如果不願意放棄專任身分，連行政職缺的面試都不給，使所謂的安置被視為失敗，隨即啟動資遣流程。

對此，聖約翰科大發布聲明指出，一切程序都依法辦理，前後歷經4次安置程序，才在教師明確表達不接受安置的情況下，依法啟動資遣程序。且目前程序還在進行，還沒有任何教師被資遣。

聖約翰科大表示，少子女化衝擊嚴峻，部分系所已停召多年或沒有在學學生，114學年起將面臨更多無學生、無課可開的現實，但仍盡力確保教師權益，有些教師長年授課時數未達標準，仍依聘約支付鐘點費，「未有追討或懲處，始終以善意處理。」

校方並強調，聖約翰科大是全國第一所與工會訂定團體協約的大學，展現誠意和合作態度。對於外界的不實指控、曲解對話內容以及對特定人員的攻擊，校方表達最嚴正的抗議，並保留依法處理的權利。

商品推薦