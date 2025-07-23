中原大學12名實習生至泰、美、德等國擔任實習教師 「這件事」讓人深刻
中原大學今年暑期人文與教育學院推動三項實踐計畫，應用外國語文學系、應用華語文學系與師資培育中心分別運用語言與教育專業走出教室、走進世界，不僅回饋在地社會，更實踐跨文化語言教育的理想。
今年暑期應外系共有9位學生於7月前往德國奧地利格拉茲國際音樂暨德語學院，參加為期1個月的「德語語言與文化研習營」；另有5位學生赴加拿大Smart Informatics Ltd.參與海外企業實習，增加對國際職場的認識。
除國際參與外，應外系平時就積極推動在地語言教育服務，師生常利用假日至中壢龍岡等3處圖書館辦英語說故事、繪本導讀與互動遊戲等活動，同時也安排學生協助國小推動雙語教學，將語言教育專業融入地方服務。
另一方面，應華系也利用暑期啟動海外華語教學實習計畫，共有12名學生分赴韓國、泰國、瑞典、美國、德國等地學校與華語教學機構，擔任華語實習教師，除實踐華語教學專業，並增強跨文化理解力與國際適應力。
在學校協助爭取下，大部分參加海外實習的學生獲得教育部經費補助，減輕經濟壓力。應外系黃同學表示，在奧地利的德語學院課程採全德語教學，一開始有些不適應，但授課老師與同學都相當友善；透過研習活動不僅讓她得以運用所學，還能體驗跟台灣不一樣的上課風格，德語聽力有了顯著進步。
應華系韋同學則分享，美國的教育制度對特殊學生的包容與尊重，是讓她印象最深刻的部分，許多學校將特殊生納入一般班級，雖然這對教學是很大的挑戰，但也啟發她去思考如何在未來的教學中，設計出更具包容性的課程。
中原大學人育學院長彭妮絲表示，期望透過教育服務、語言應用與國際實習三大面向，讓學生在真實場域中學習、服務與成長。未來持續培育優秀人才。
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