逢甲大學樹倒壓死碩士生…母控校方想用公共意外結案 校方回應了
逢甲大學上月發生校園榕樹倒塌，23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生不幸遭壓死，吳母透過臉書控訴，逢甲大學早知道大樹有問題，遲遲沒作為，學校還想用公共意外結案，無法接受這樣的處理方式。逢甲大學今發聲明澄清，對於校方欲「公共意外結案」說法，並無此事亦無此權力；家屬控送「草草了事」等說法，也與事實不符。
吳母近日在臉書發文，「我是一位逢甲大學學生的家屬，我的孩子在校內因為一棵倒塌的大樹喪命，這是一場原本可以避免的悲劇，我們家屬只希望得到尊重與合理處理，請幫幫我們，讓這件事被社會看見。」
吳母發文指出，今年2月校方已檢出樹木生病列管，卻判斷是可控制範圍，未做支架支撐、未設置危險警告標示，也無護欄或移除樹木，導致樹木傾倒，讓路過的學子沒辦法即時反應，危害人命，痛批學校不注重學生安危，也沒有對於潛在危險提高警告及宣導，輕忽校園安全，家長如何能安心讓小孩來學校就讀。
吳母控訴，學校只想用公共意外結案，人為疏失嚴重，「我們真的無法接受這樣的處理方式。」
逢甲大學今指出，針對校方6月13日發生校園路樹倒伏事件，導致吳姓學生不幸罹難，逢甲大學深感哀痛與不捨，並再次向吳同學家屬致上最深切慰問。事發後至6月21日吳同學告別式期間，學校充分尊重家屬希望於告別式後再行溝通調解的意願，故在告別式後，雙方委任律師於7月2日展開協商。
逢甲大學表示，目前本事件仍由檢察官進行調查中，學校全力配合司法程序。針對校方欲以「公共意外結案」之說法，學校鄭重澄清，並無此事亦無此權力，雙方目前仍透過律師持續進行庭外和解協商。對於家屬透過媒體與社群平台所提出的指控，學校充分理解失去至親所帶來的痛苦，惟針對如「草草了事」等說法，與事實不符。
逢甲大學提到，校方針對有疑慮的喬木，已完成纜繩固定等安全強化工程，並於暑假期間積極展開校園樹木健康檢查，並建立「強化喬木健康管理與風險防範計畫」，持續強化風險管理與通報機制，全面提升校園安全，避免類似憾事再度發生。
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