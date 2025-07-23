中原暑假實踐計畫　鼓勵學生海外實習、華語教學

中原大學人文與教育學院於暑假推動實踐計畫，鼓勵學生前往海外研習或參與企業實習、擔任華語實習教師，拓展國際視野，另外也前往偏鄉學校服務，落實在地關懷。

中原大學今天發布新聞稿指出，為培養學生兼具專業素養、國際視野與社會關懷力，應用外國語文系、應用華語文系、師資培育中心於暑假分別運用語言與教育專業走出教室、走進世界，不僅回饋在地社會，更實踐跨文化語言教育的理想。

中原應外系9名學生於7月前往奧地利格拉茲國際音樂暨德語學院，參加1個月的「德語語言與文化研習營」，另有5名學生赴加拿大參與企業實習，增加對國際職場的認識；除了國際參與，應外系師生也利用假日到圖書館進行英語說故事、繪本導讀等活動，協助國小推動雙語教學。

中原應華系則利用暑期啟動海外華語教學實習計畫，12名學生分別赴韓國、泰國、瑞典、美國、德國等地的學校與華語教學機構，擔任華語實習教師；中原大學師培中心也舉辦「史懷哲精神教育服務營」，24名師培生前往桃園觀音國中服務學習兩週，幫助學童在育樂中學習新事物。

中原大學人文與教育學院院長彭妮絲表示，這些暑期實踐行動不僅落實中原大學「全人教育」的精神，也讓學生在服務與實踐中尋找自我定位，累積跨域實戰經驗；期望透過教育服務、語言應用與國際實習等面向，讓學生在真實場域中學習、服務與成長。

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