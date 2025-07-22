逢甲大學樹倒1死3傷 專家揭原因...校方回應了
逢甲大學上月發生大榕樹倒塌，釀1死3傷。台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今在台中一場研討會中指出，逢甲大學樹倒是染褐根病，且樹根圍縮小，底下都是工業廢土，造成樹倒，呼籲定期樹木健檢。逢甲大學表示，檢方已於6月16日會同樹木專家勘驗，鑑於調查結果尚未公開，校方對此不予評論，並尊重司法調查程序。
顏志恒表示，逢甲大學樹倒是褐根病致樹根整個腐爛掉，支撐不住而倒下，但這只是果，不是因，樹的基底環境很差，給的環境支撐很小，給的又是工業性廢土，根系無法往下生長，衰弱後很多病原菌過來，褐根病過來，根系整個被淘空，當然樹就整棵倒下。
顏志恒說，此事件後各大學和開放空間，公園與行道樹，主管機關都有積極面對問題，也要求中興大學植物教學醫院到各校園或開放空間做樹木健檢工作，他呼籲樹木健檢是必要，如果樹木在森林，生老病死一定會發生，樹木若在人類提供環境也一樣，都市林的養護、修前和病蟲害問題都要重視，定期樹木健檢有必要。
今天在台中市陽明大樓的研討會，邀請多位日本與台灣專家談常見樹木危害與預防管理，有200人參加研討會。
【文教熱話題】
▪獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與：別貶低我們判斷力
▪周台英認找沒執照學生抽血 全程拭淚致歉「初心幫助球員」
▪獨／台師大女足爆抽血換學分 教練深刻反省：被控霸凌太沉重
▪避重就輕？他列台師大抽血案記者會「10重點」網酸：立意良善
▪教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受
▪上頂大還不夠？台大生不解1情況被質疑洗學歷 網：很合理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言