快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

逢甲大學樹倒1死3傷 專家揭原因...校方回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
逢甲大學一名碩一男學生上月被校內榕樹壓死。記者趙容萱／攝影
逢甲大學一名碩一男學生上月被校內榕樹壓死。記者趙容萱／攝影

逢甲大學上月發生大榕樹倒塌，釀1死3傷。台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今在台中一場研討會中指出，逢甲大學樹倒是染褐根病，且樹根圍縮小，底下都是工業廢土，造成樹倒，呼籲定期樹木健檢。逢甲大學表示，檢方已於6月16日會同樹木專家勘驗，鑑於調查結果尚未公開，校方對此不予評論，並尊重司法調查程序。

顏志恒表示，逢甲大學樹倒是褐根病致樹根整個腐爛掉，支撐不住而倒下，但這只是果，不是因，樹的基底環境很差，給的環境支撐很小，給的又是工業性廢土，根系無法往下生長，衰弱後很多病原菌過來，褐根病過來，根系整個被淘空，當然樹就整棵倒下。

顏志恒說，此事件後各大學和開放空間，公園與行道樹，主管機關都有積極面對問題，也要求中興大學植物教學醫院到各校園或開放空間做樹木健檢工作，他呼籲樹木健檢是必要，如果樹木在森林，生老病死一定會發生，樹木若在人類提供環境也一樣，都市林的養護、修前和病蟲害問題都要重視，定期樹木健檢有必要。

今天在台中市陽明大樓的研討會，邀請多位日本與台灣專家談常見樹木危害與預防管理，有200人參加研討會。

健檢 放空 逢甲大學

延伸閱讀

影／逢甲大學樹倒1死3傷 專家鑑定：染褐根病、覆工業廢土

逢甲大學補辦畢典隔天 男學生墜落身亡…校方：尊重隱私

家長開戰鬧劇被迫取消…逢甲畢典今補辦 性平案女學生出席了

恐具國家級背景駭客組織...勒索軟體Nova攻擊逢甲大學 校方回應了

相關新聞

逢甲大學樹倒1死3傷 專家揭原因...校方回應了

逢甲大學上月發生大榕樹倒塌，釀1死3傷。台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今在台中一場研討會中指出，逢甲大學樹倒是染褐根病，且...

截肢仍不棄教職重返講台 中山大學副教授王致遠獲師鐸獎

師鐸獎名單公布，國立中山大學企管系副教授王致遠以堅毅的生命歷程與不輟的教學熱忱成為得主之一，他是台灣少數身障教師，更是首...

培養太空新秀！國家太空中心攜手清大 推動2025太空青年培育

2025年「臺灣太空事務青年人才選訓計畫」從7月21至24日舉行，為自2022年啟動的第3屆培育課程，已累計培育上百位青...

中原大學打造ESG評估機制 助力中小企業實踐永續

因應全球對永續發展與企業社會責任的高度關注，中原大學淨零轉型永續力中心首創專為企業量身打造的「ESG評估機制」，協助中小...

實踐大學迎國際生學華語 體驗製作叉燒酥藍染台灣魅力

實踐大學今年暑假接待來自美國、義大利、法國近百名學生，展開2週至8週華語學習課程，並安排製作叉燒酥、藍染、篆刻印章等活動...

中正大學跨校團隊 歷6年研究抗過敏藥將成抗癌新武器

中正大學生物醫學科學系聯同中央研究院生物化學研究所、成功大學化學工程學系及嘉義基督教醫院泌尿外科組成的跨校研究團隊，歷時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。