逢甲大學樹倒1死3傷 專家揭原因...校方回應了

逢甲大學上月發生大榕樹倒塌，釀1死3傷。台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今在台中一場研討會中指出，逢甲大學樹倒是染褐根病，且樹根圍縮小，底下都是工業廢土，造成樹倒，呼籲定期樹木健檢。逢甲大學表示，檢方已於6月16日會同樹木專家勘驗，鑑於調查結果尚未公開，校方對此不予評論，並尊重司法調查程序。

顏志恒表示，逢甲大學樹倒是褐根病致樹根整個腐爛掉，支撐不住而倒下，但這只是果，不是因，樹的基底環境很差，給的環境支撐很小，給的又是工業性廢土，根系無法往下生長，衰弱後很多病原菌過來，褐根病過來，根系整個被淘空，當然樹就整棵倒下。

顏志恒說，此事件後各大學和開放空間，公園與行道樹，主管機關都有積極面對問題，也要求中興大學植物教學醫院到各校園或開放空間做樹木健檢工作，他呼籲樹木健檢是必要，如果樹木在森林，生老病死一定會發生，樹木若在人類提供環境也一樣，都市林的養護、修前和病蟲害問題都要重視，定期樹木健檢有必要。

今天在台中市陽明大樓的研討會，邀請多位日本與台灣專家談常見樹木危害與預防管理，有200人參加研討會。

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