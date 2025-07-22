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培養太空新秀！國家太空中心攜手清大 推動2025太空青年培育

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
已累計培育上百位青年，持續為臺灣太空人才注入新動能。圖／清大提供
已累計培育上百位青年，持續為臺灣太空人才注入新動能。圖／清大提供

2025年「臺灣太空事務青年人才選訓計畫」從7月21至24日舉行，為自2022年啟動的第3屆培育課程，已累計培育上百位青年，持續為臺灣太空人才注入新動能。

本屆約30名學員來自多元背景，接受密集課程、參訪與專案討論。結業日發表政策報告，最終選出4名成為APRSAF代表團，將於今年11月赴菲律賓宿霧參與論壇並進行國際展示，這些青年在報告內容與表現上展現專業素養與政策視野，涵蓋太空法制建議、國內衛星技術整合策略與太空產業發展藍圖，獲評審肯定。

清大副校長張祥光表示，課程涵蓋政策、技術與人文素養，學員普遍反映這種跨界整合訓練，增進其「系統性思維能力」與「議題議程設定能力」。環文系主任鄭國泰則指出，學員對科技與文化互動有更深理解，有助養成跨域人才。

TASA副主任郭添全指出，計畫中安排全面性參訪，包括進入國家太空中心內部實驗設施、與火箭研發現場及衛星操控中心實地接觸，加上TASA專家、學者與業界代表參與分享，將青年帶進實務高地。

國家太空中心指出，自2022年計畫首開辦以來，鼓勵他們參與亞太區域太空組織論壇（APRSAF）、聯合國相關課題小組論壇，逐步佔據國際發言席位。更首次以「Taiwan」名義遞交「太空議案報告」，並爭取成為APRSAF與聯合國鏈結的「國家太空立法倡議」（National Space Legislation Initiatives）觀察員，突破國際參與政治限制。這項外交突破不僅提升台灣能見度，也為後續學員與相關機構在國際談判舞台爭取更多機會鋪路。

本屆約30名學員來自多元背景，接受密集課程、參訪與專案討論。結業日發表政策報告，最終選出4名成為APRSAF代表團，將於今年11月赴菲律賓宿霧參與論壇並進行國際展示。圖／清大提供
本屆約30名學員來自多元背景，接受密集課程、參訪與專案討論。結業日發表政策報告，最終選出4名成為APRSAF代表團，將於今年11月赴菲律賓宿霧參與論壇並進行國際展示。圖／清大提供
2025年「臺灣太空事務青年人才選訓計畫」從7月21至24日舉行，為自2022年啟動的第3屆培育課程。圖／清大提供
2025年「臺灣太空事務青年人才選訓計畫」從7月21至24日舉行，為自2022年啟動的第3屆培育課程。圖／清大提供

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