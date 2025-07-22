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截肢仍不棄教職重返講台 中山大學副教授王致遠獲師鐸獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學企管系副教授王致遠是今年師鐸獎得主。圖／中山大學提供
中山大學企管系副教授王致遠是今年師鐸獎得主。圖／中山大學提供

師鐸獎名單公布，國立中山大學企管系副教授王致遠以堅毅的生命歷程與不輟的教學熱忱成為得主之一，他是台灣少數身障教師，更是首位接受雙手異體移植後重返講台的教師，長年深耕教學現場，以身作則陪伴、引導學生，是學生眼中「用生命教書的人」。

王致遠擁有英國曼徹斯特大學商學博士學位，2009年起任教於中山大學。任教初期，因罹患非典型感染導致敗血症，緊急截去四肢保命，成為重度身障者

歷經漫長復健與調整，他不僅克服身體障礙，更於數年後成功完成雙手異體移植手術，並在病後堅持重返教學崗位。

儘管失去雙手雙腳，他仍努力以語音設備、投影互動及教學助理協助持續授課，並運用多元教學方法設計課程，如結合影片、個案研究、跨領域專題，鼓勵學生深入思考與實作。他也長期參與教育部教學實踐計畫，致力推動教學創新，成效獲教育部肯定。

王致遠多次獲得中山大學傑出教學獎、優良導師獎，更曾獲頒周大觀文教基金會「熱愛生命獎」，其生命經歷本身就是學生眼中的教育典範。他常說，雖無法像一般老師自由走動，但仍能設計課程、傾聽學生、參與他們的成長，這份信念讓他在教育崗位上持續耕耘至今。

除了課堂教學，王致遠總在學生遇到困難時主動提供協助，曾有學生罹癌中斷學業，他特別設計彈性課程讓學生能在病中完成學業；也曾深夜接到學生電話傾訴病情低潮，他總是不厭其煩地花數小時陪伴與鼓勵。王致遠說，無法改變學生的命運，但能在他們最需要的時候陪在身邊，這是他的使命。

他也積極自我進修，曾赴哈佛大學商學院及美國巴布森學院學習創新教學，近年則持續學習生成式AI與提示工程，嘗試將新興科技融入課程，讓學生具備面對未來變局的能力。

教育部表示，師鐸獎旨在表彰長年在教學第一線默默奉獻的教育工作者，王致遠不僅克服身障挑戰，長期投入高等教育與人才培育，更以生命歷程激勵學生，是難得的教學楷模。

中山大學指出，王致遠始終堅持「以學生為本」，此次獲獎是對他多年投入教育肯定，也象徵教育價值來自於真實、誠懇與不放棄的陪伴，鼓舞更多教師在平凡中堅持教育初心。

中山大學企管系副教授王致遠（左三）獲得師鐸獎。圖／中山大學提供
中山大學企管系副教授王致遠（左三）獲得師鐸獎。圖／中山大學提供
中山大學企管系副教授王致遠（中）與學生合影。圖／中山大學提供
中山大學企管系副教授王致遠（中）與學生合影。圖／中山大學提供

教師 教育部 身障者 師鐸獎 中山大學

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