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中原大學打造ESG評估機制 助力中小企業實踐永續

中央社／ 台北21日電
中原大學淨零轉型永續力中心首創專為企業量身打造的「ESG評估機制」，兼具健檢、輔導與揭露功能，協助中小企業踏上永續實踐之路。圖／中原大學提供（中央社）
中原大學淨零轉型永續力中心首創專為企業量身打造的「ESG評估機制」，兼具健檢、輔導與揭露功能，協助中小企業踏上永續實踐之路。圖／中原大學提供（中央社）

因應全球對永續發展與企業社會責任的高度關注，中原大學淨零轉型永續力中心首創專為企業量身打造的「ESG評估機制」，協助中小企業踏上永續實踐之路。

中原大學今天發布新聞稿指出，現行多數ESG（環境保護、社會責任、公司治理）評鑑機制多針對大型企業，資訊門檻高、操作成本高，往往讓中小企業望之卻步；因應中小企業需求，中原大學設計兼具健檢、輔導與揭露功能的全人導向永續評估工具，協助企業踏上從0到1的永續實踐之路。

由中原大學淨零轉型永續力中心研發的「ESG評估機制」，是全台首創專為企業量身打造，涵蓋4大構面、16項子構面；評估問卷由焦點團體討論、專家諮詢與企業實測反覆修訂，確保語意清楚、題項合宜，目前已有天正國際精密機械等企業合作導入，下半年將擴大至其他合作企業。

中原大學永續長王玉純表示，中原打造的不只是工具，而是系統性方案，協助企業在清楚的架構下啟動永續行動，從理解現況到採取具體作法，都有脈絡可循。

除了推動企業永續轉型，中原大學也重視綠領人才培育，企管系將於114學年度第2學期開設「綠領人才與永續發展」跨領域學分學程，內容涵蓋綠色金融管理、企業永續發展策略、環境政策與氣候調適，透過社會實踐與企業合作專案，可為非理工背景學生開啟綠色職涯發展的機會。

中原大學企業管理系主任李明彥提到，學程融合企業管理、環境科學、社會責任等跨域知識，並培養學生具備企業永續管理師、經濟部iPAS淨零碳規劃管理師等專業，期望透過實習與專題計畫，幫助學生理解企業如何平衡經濟效益與社會責任，在實際工作中推動綠色變革。

ESG 永續 淨零 中原大學 中小企業

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