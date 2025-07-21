實踐大學迎國際生學華語 體驗製作叉燒酥藍染台灣魅力

實踐大學今年暑假接待來自美國、義大利、法國近百名學生，展開2週至8週華語學習課程，並安排製作叉燒酥、藍染、篆刻印章等活動，帶領國際生體驗台灣文化魅力。

實踐大學華語中心今天發布新聞稿指出，在台美教育倡議推動下，實踐大學今年持續承辦美國國務院的「美國高中生華語獎學金計畫」，共有25名美國高中生來台，展開6週語言密集課程，並安排寄宿家庭，讓學生得以沉浸在全中文生活環境。

首度參與「台灣暑期密集語言課程計畫」的實踐大學，今年接待20名美國大學生，展開8週華語訓練，並與實踐學生配對語言學伴，加深語言與文化交流；實踐大學7月也接待來自義大利的烏爾比諾大學及瑪米亞尼高中、法國的西布列塔尼大學等共38名師生，進行2週華語研習。

另外，實踐大學還與美國佛羅里達國際大學合作，執行教育部「優華語計畫」，由教授帶領14名師生來台學習1個月華語課程。

實踐大學提到，為豐富華語課程的學習內容，實踐大學華語中心攜手餐飲系舉辦中式糕點課程，邀專業師傅教授製作叉燒酥，讓學生透過實作認識傳統飲食文化；同時還開設中醫導論、鼓藝敲擊、中華舞蹈、藍染、篆刻印章、原民歌舞等多元課程，帶領學生體驗台灣文化之美。

實踐大學副校長郭壽旺也勉勵學生，把握在台時間，深入認識台灣文化，多與台灣朋友互動交流，未來返國後，可以成為華語文化推廣大使。

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