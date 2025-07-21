快訊

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

阿拉斯加航空突宣布「全面停飛」原因曝！乘客苦等2小時被請下機

聽新聞
0:00 / 0:00

實踐大學迎國際生學華語 體驗製作叉燒酥藍染台灣魅力

中央社／ 台北21日電
實踐大學與美國佛羅里達國際大學合作執行教育部「優華語計畫」，由教授帶領14名師生來台學習1個月華語課程，並安排美國學生體驗藍染文化等。圖／實踐華語中心提供（中央社）
實踐大學與美國佛羅里達國際大學合作執行教育部「優華語計畫」，由教授帶領14名師生來台學習1個月華語課程，並安排美國學生體驗藍染文化等。圖／實踐華語中心提供（中央社）

實踐大學今年暑假接待來自美國、義大利、法國近百名學生，展開2週至8週華語學習課程，並安排製作叉燒酥、藍染、篆刻印章等活動，帶領國際生體驗台灣文化魅力。

實踐大學華語中心今天發布新聞稿指出，在台美教育倡議推動下，實踐大學今年持續承辦美國國務院的「美國高中生華語獎學金計畫」，共有25名美國高中生來台，展開6週語言密集課程，並安排寄宿家庭，讓學生得以沉浸在全中文生活環境。

首度參與「台灣暑期密集語言課程計畫」的實踐大學，今年接待20名美國大學生，展開8週華語訓練，並與實踐學生配對語言學伴，加深語言與文化交流；實踐大學7月也接待來自義大利的烏爾比諾大學及瑪米亞尼高中、法國的西布列塔尼大學等共38名師生，進行2週華語研習。

另外，實踐大學還與美國佛羅里達國際大學合作，執行教育部「優華語計畫」，由教授帶領14名師生來台學習1個月華語課程。

實踐大學提到，為豐富華語課程的學習內容，實踐大學華語中心攜手餐飲系舉辦中式糕點課程，邀專業師傅教授製作叉燒酥，讓學生透過實作認識傳統飲食文化；同時還開設中醫導論、鼓藝敲擊、中華舞蹈、藍染、篆刻印章、原民歌舞等多元課程，帶領學生體驗台灣文化之美。

實踐大學副校長郭壽旺也勉勵學生，把握在台時間，深入認識台灣文化，多與台灣朋友互動交流，未來返國後，可以成為華語文化推廣大使。

華語 美國 語言 藍染 實踐大學

延伸閱讀

鄰長偷懶？罷免投票倒數 麥寮鄉民怨沒收到通知單：40張別人家的

三火成局！獨一無二「大吉天赦日」將至 民俗專家曝1招開運

三義藝文巡遊　從展覽、生態到手作，與山城共生共鳴

南投議員陳玉鈴罷免案投開票 5萬7207人有投票權

相關新聞

中正大學跨校團隊 歷6年研究抗過敏藥將成抗癌新武器

中正大學生物醫學科學系聯同中央研究院生物化學研究所、成功大學化學工程學系及嘉義基督教醫院泌尿外科組成的跨校研究團隊，歷時...

實踐大學迎國際生學華語 體驗製作叉燒酥藍染台灣魅力

實踐大學今年暑假接待來自美國、義大利、法國近百名學生，展開2週至8週華語學習課程，並安排製作叉燒酥、藍染、篆刻印章等活動...

嶺東科大設計能量躍上國際 勇奪5件紅點設計概念獎

嶺東科技大學流行設計系、服飾設計系與視覺傳達設計系學生，憑藉創新思維與深厚設計底蘊，在今年紅點設計概念獎中，榮獲5件紅點...

保護活化石有成 中山大學估全台4.6萬隻三棘鱟

國立中山大學海洋事務研究所教授張懿率領研究團隊，歷經多年實地調查，首度建立台灣三棘鱟族群量基線，估算全台約4.6萬隻成鱟...

陽明交大與九州大學簽備忘錄 共同培育半導體高階人才

為深化台日半導體合作夥伴，台日產官學上周齊聚日本福岡「台日全球半導體戰略合作夥伴暨創新創業論壇」。而在論壇中，陽明交通大...

考到多益金色證書 申請研究所卻沒加分？她問：教授是不是都無感

在申請研究所推甄的競爭戰場中，多益金色證書常被視為門面之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。