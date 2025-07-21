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中正大學跨校團隊 歷6年研究抗過敏藥將成抗癌新武器

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
左起中正大學生物醫學科學系研究生Himani、中正大學生醫系教授陳永恩。圖／中正大學提供
左起中正大學生物醫學科學系研究生Himani、中正大學生醫系教授陳永恩。圖／中正大學提供

中正大學生物醫學科學系聯同中央研究院生物化學研究所、成功大學化學工程學系及嘉義基督教醫院泌尿外科組成的跨校研究團隊，歷時6年研究，發現常見抗過敏藥物「佩你安」(Cyproheptadine) 可提升免疫系統對癌細胞的辨識與攻擊力，近日於國際期刊《Molecular Medicine》發表最新研究成果，展現其在抗癌治療上的潛力。

中正大學生醫系教授陳永恩及嘉義基督教醫院泌尿外科沈正煌教授過去的研究已發現，佩你安具有抗膀胱癌的效果，此次研究進一步發現，佩你安可透過調控癌細胞的「表觀遺傳機制」，啟動自然殺手細胞（NK cells）的免疫攻擊功能，進而有效抑制膀胱癌的腫瘤生長。

膀胱癌是泌尿系統中第二常見的癌症，且擅長逃避免疫系統的監控，使得治療更具挑戰性。研究團隊實驗發現，當癌細胞接受佩你安或另一種表觀遺傳抑制藥物「恩替諾達」（Entinostat）處理後，其細胞表面的「免疫辨識標記」表現顯著提升，使自然殺手細胞更容易識別並攻擊癌細胞。

經動物實驗顯示，經佩你安或恩替諾達處理的小鼠，其腫瘤生長明顯減緩，且腫瘤內自然殺手細胞的滲入程度顯著增加，證明這2種藥物不僅能影響癌細胞本身，也能有效調節腫瘤微環境，增強整體免疫抗癌反應。

研究突破傳統化療抗癌治療的框架，提出一種透過「改寫癌細胞的基因開關」以喚醒人體自有免疫力的新策略。

研究團隊表示，佩你安為老藥且具良好安全性，未來有望應用於膀胱癌或其他免疫逃脫型癌症的免疫治療，為臨床帶來全新希望。

研究生Himani與中正大學生醫系教授陳永恩討論研究。圖／中正大學提供
研究生Himani與中正大學生醫系教授陳永恩討論研究。圖／中正大學提供
研究生Himani與中正大學生醫系教授陳永恩討論研究。圖／中正大學提供
研究生Himani與中正大學生醫系教授陳永恩討論研究。圖／中正大學提供
中正研究生Himani 實驗畫面。圖／中正大學提供
中正研究生Himani 實驗畫面。圖／中正大學提供
中正大學生物醫學科學系研究生Himani 實驗。圖／中正大學提供
中正大學生物醫學科學系研究生Himani 實驗。圖／中正大學提供

抗癌 腫瘤 癌細胞

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