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大葉大學8月綠領人才假日班 低收入戶全額補助

中央社／ 彰化21日電

大葉大學攜手國家環境研究院8月推出環境部淨零綠領人才培育課程假日班，協助學員掌握碳盤查、溫室氣體管理等核心技能，30歲以下學生補助一半課程費用，低收入戶全額補助。

大葉大學環境與安全工程系主任周中祺今天透過新聞稿表示，全球企業積極邁向2050淨零碳排目標，碳管理與永續發展已成新時代關鍵職能，環境部淨零綠領人才培育課程結合高等教育與實務資源，希望補足國內碳管理與永續領域人才缺口。

課程兼具理論與實務，總時數為48小時，預計8月16日至9月7日每週六、日上課，涵蓋氣候變遷與溫室氣體管理、碳盤查實務、溫室氣體自願減量與額度交易、產品碳足跡等面向。

周中祺表示，隨著碳費開徵與國際永續規範逐步上路，綠領人才成為市場新寵，環境部淨零綠領人才培育課程結訓後，將有國家環境研究院核發證書，為求職與職場升遷加分。

大葉大學表示，課程費用新台幣1萬2000元，環境部推出補助方案鼓勵更多青年學子及弱勢族群參與，30歲以下在學大專院校學生（不含在職專班）可申請半額補助，費用為6000元，具低收入戶身分者可申請全額補助，報名網址為https://greencollar.moenv.gov.tw/MajorLeagueClass/Index。

淨零 永續 環境部

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