嶺東科大設計能量躍上國際 勇奪5件紅點設計概念獎
嶺東科技大學流行設計系、服飾設計系與視覺傳達設計系學生，憑藉創新思維與深厚設計底蘊，在今年紅點設計概念獎中，榮獲5件紅點獎殊榮，展現嶺東科大深耕設計教育的豐碩成果。
紅點設計獎創立於1955年，是全球具影響力的國際設計競賽之一。其「設計概念獎」專為尚未量產的創新設計所設立，發掘未來潛力設計人才與新穎設計思維，每年吸引全球數十國設計好手投稿角逐，是國際新銳設計師嶄露頭角的重要舞台。
嶺東科大今年共有三系在競賽中表現亮眼，在「時尚與配件」類別，流行設計系的蘇芳以，以作品「暗窗疏影」融合東西服飾元素與傳統鐵花窗意象，透過雷射雕刻技術展現光影交錯的動態美感，並呼應聯合國永續發展目標SDG 11與SDG 17，詮釋文化再生與國際合作的可能性。
嶺東科大服飾設計系古偉辰的「遡」挑戰性別刻板與父權結構，透過視覺符號與色彩語言，引發對性別平等的深層思辨；梁愷芯的「韻動」則展現中華文化的內在和諧之美，服裝設計兼具機能性與視覺層次，展現穿著者與自我之間的精神連結；陳語柃的「末日蟲塵」以極端氣候與昆蟲生存為靈感，結合機能面料與仿生設計，打造未來末日求生裝備，探討人與自然共生的新可能。
而「視覺傳達設計」類別中，視覺傳達設計系的史芳竹、錢芊憶、李筱雯、張純榛、邱鈺芸、廖苡晴，則以作品「KNOT」關注台灣特殊氣候風向的消逝與轉化，將「風」具象為互動風箏設計，喚起人們對自然資源的尊重與體驗式理解，充分展現視覺傳達的敘事與情感力量。
嶺東科大校長陳仁龍表示，多件作品在國內設計大賽中獲得非常好的成績，能繼續在國際舞台上再創佳績，是對教學成果與學生實力的高度肯定。
▪獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與：別貶低我們判斷力
▪周台英認找沒執照學生抽血 全程拭淚致歉「初心幫助球員」
▪獨／台師大女足爆抽血換學分 教練深刻反省：被控霸凌太沉重
▪避重就輕？他列台師大抽血案記者會「10重點」網酸：立意良善
▪教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受
▪上頂大還不夠？台大生不解1情況被質疑洗學歷 網：很合理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言