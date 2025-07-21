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嶺東科大設計能量躍上國際 勇奪5件紅點設計概念獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科技大學視覺傳達設計系學生創作「KNOT」，將「風」具象為互動風箏設計。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學視覺傳達設計系學生創作「KNOT」，將「風」具象為互動風箏設計。圖／嶺東科技大學提供

嶺東科技大學流行設計系、服飾設計系與視覺傳達設計系學生，憑藉創新思維與深厚設計底蘊，在今年紅點設計概念獎中，榮獲5件紅點獎殊榮，展現嶺東科大深耕設計教育的豐碩成果。

紅點設計獎創立於1955年，是全球具影響力的國際設計競賽之一。其「設計概念獎」專為尚未量產的創新設計所設立，發掘未來潛力設計人才與新穎設計思維，每年吸引全球數十國設計好手投稿角逐，是國際新銳設計師嶄露頭角的重要舞台

嶺東科大今年共有三系在競賽中表現亮眼，在「時尚與配件」類別，流行設計系的蘇芳以，以作品「暗窗疏影」融合東西服飾元素與傳統鐵花窗意象，透過雷射雕刻技術展現光影交錯的動態美感，並呼應聯合國永續發展目標SDG 11與SDG 17，詮釋文化再生與國際合作的可能性。

嶺東科大服飾設計系古偉辰的「遡」挑戰性別刻板與父權結構，透過視覺符號與色彩語言，引發對性別平等的深層思辨；梁愷芯的「韻動」則展現中華文化的內在和諧之美，服裝設計兼具機能性與視覺層次，展現穿著者與自我之間的精神連結；陳語柃的「末日蟲塵」以極端氣候與昆蟲生存為靈感，結合機能面料與仿生設計，打造未來末日求生裝備，探討人與自然共生的新可能。

而「視覺傳達設計」類別中，視覺傳達設計系的史芳竹、錢芊憶、李筱雯、張純榛、邱鈺芸、廖苡晴，則以作品「KNOT」關注台灣特殊氣候風向的消逝與轉化，將「風」具象為互動風箏設計，喚起人們對自然資源的尊重與體驗式理解，充分展現視覺傳達的敘事與情感力量。

嶺東科大校長陳仁龍表示，多件作品在國內設計大賽中獲得非常好的成績，能繼續在國際舞台上再創佳績，是對教學成果與學生實力的高度肯定。

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