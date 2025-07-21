保護活化石有成 中山大學估全台4.6萬隻三棘鱟
國立中山大學海洋事務研究所教授張懿率領研究團隊，歷經多年實地調查，首度建立台灣三棘鱟族群量基線，估算全台約4.6萬隻成鱟，研究結果不僅填補國內長期欠缺的鱟類數據空白，也為保護區重新規劃與棲地復育提供新依據。
三棘鱟被稱為「活化石」，擁有超過4億年歷史，在生態系中扮演重要角色，由於過去缺乏完整監測資料，使台灣在鱟類保育政策推動上困難重重。
張懿表示，自2021年起，團隊深入金門、澎湖及台灣本島沿海地區，透過標誌放流與再捕方式，建立族群密度與分布資料，並整合7年數據，完成台灣首份具代表性的成鱟族群估算。
研究也進一步分析鱟類的遺傳結構，結果顯示澎湖、金門與台灣本島族群間並無顯著遺傳分化，顯示基因流動性良好，可視為單一族群進行整體管理，未來放流復育應採用在地原種繁殖，以維持遺傳多樣性，避免族群基因混雜。
調查同時發現，金門古寧頭鱟保護區內的稚鱟數量，遠低於未設保護的浯江溪口，顯示現行保護區範圍未涵蓋實際繁殖熱區，建議主管機關重新檢視保護區劃設與捕撈管理規範，以強化保育成效。
除了族群調查，張懿團隊也參與多項海洋保護區管理計畫修訂，推動社區參與與棲地復育，以澎湖七美漁業資源保育區為例，團隊協助引入分區分級管理制度，將保護區從4公頃擴大至6.6公頃，透過社區巡守與監測機制落實執行，成為地方保育成功案例。
張懿強調，海洋保育不能僅靠中央指令推動，真正長效的保育策略，必須從社區出發，納入漁民、居民與學者的意見，透過多方共管機制，讓政策與在地生活共存共榮。
中山大學指出，張懿教授長年投入鱟類與保護區研究，橫跨生態調查、制度設計與社區合作，近期更獲海洋委員會頒發「海洋保育貢獻楷模獎」，研究成果受到國際肯定，並受邀加入IUCN鱟類特別小組，參與全球物種紅色名錄與綠色狀態評估，是台灣少數具國際影響力的鱟類保育學者。
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