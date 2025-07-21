台肥偕台科大培育永續化工人才 捐60萬嘉惠20學子

為培育具國際視野的永續科技人才，台肥公司捐贈新台幣60萬元專款，嘉惠台科大20名學子，並特別鼓勵新南向國家的國際生，盼產學攜手推動永續人才培育。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台灣肥料股份有限公司此次捐贈60萬元專款，提供給學業表現優異且家庭經濟較為困難的台科大學生，包含來自新南向國家的國際學生，共有化學工程系、材料科學與工程系、應用科技研究所等20名學生受惠。

台肥公司董事長李孫榮表示，台灣已成為全球半導體與科技產業核心，在全球科技供應鏈中有舉足輕重地位，他鼓勵學生善用台科大學習資源，發揮所學勇敢追夢、放眼國際，能在這座矽島深造是一種幸運，也是拓展國際視野的契機。

台科大副校長劉志成提到，台肥近年積極投入「淨零碳排」與「電子級原料」等前瞻技術研發，展現從傳統化肥製造轉型為高值化工業的卓越成果，極具合作潛力與示範意義；未來台科大將持續深化與台肥在獎學金、學術研究與實習等合作，共同打造人才培育與產業創新的雙贏。

台肥除了頒發獎學金，還特別安排企業參訪，讓學生了解台肥如何運用自動化技術進行高效率、綠色化的化工製程，學生還參與台肥設計的DIY活動，觀察不同肥料對作物成長影響，進一步理解台肥將節省施肥人力與教育指導納入產品開發設計，以實現台灣農業發展與糧食安全的社會責任。

獲獎學生代表之一、台科大化工系印尼籍學生葉忠信分享，能獲得台肥獎學金是莫大榮譽與肯定，對於經濟上有壓力的他而言，也減輕不少求學負擔；透過企業參訪，也讓他體認到化學工程不只是課本上的理論，更是關乎社會福祉及永續責任。

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