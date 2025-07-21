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陽明交大與九州大學簽備忘錄 共同培育半導體高階人才

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
陽明交大表示，九州大學正規劃每年選派10至20名大學部三、四年級學生與研究生赴陽明交大學習，雙方亦正研擬設立學分互認、聯合授予學位的制度，並積極促進雙邊師資交流與共同課程設計。本報資料照片
陽明交大表示，九州大學正規劃每年選派10至20名大學部三、四年級學生與研究生赴陽明交大學習，雙方亦正研擬設立學分互認、聯合授予學位的制度，並積極促進雙邊師資交流與共同課程設計。本報資料照片

為深化台日半導體合作夥伴，台日產官學上周齊聚日本福岡「台日全球半導體戰略合作夥伴暨創新創業論壇」。而在論壇中，陽明交通大學與九州大學簽署合作備忘錄，除了九州大學規劃每年選派學生赴陽明交大，雙方也正研擬學分互認、聯合學位制度，盼能共同培育具備全球競爭力的半導體高階人才。

台日全球半導體戰略合作夥伴暨創新創業論壇是由台日雙方共同發起，今年邁入第二屆，聚焦半導體技術、人才培育與新創生態系等核心議題，展開跨國對話與交流。今年吸引來自台灣與九州地區的40多家半導體相關企業，進行一對一媒合洽談，主題涵蓋製造設備、材料零件、金屬加工等多項技術領域。

日本文部科學省大臣官房審議官清浦隆於論壇中表示，日本正積極推動半導體教育與產業升級，台灣是重要學習對象。陽明交大與九州大學的合作，對於日本建立結合教育與產業的創新體系，具有關鍵示範意義。

陽明交大表示，九州大學正規劃每年選派10至20名大學部三、四年級學生與研究生赴陽明交大學習，雙方亦正研擬設立學分互認、聯合授予學位的制度，並積極促進雙邊師資交流與共同課程設計。此外，兩校將共同培育校內新創企業，推動進入對方市場，形成研發與產業的雙向支持平台。

陽明交大台日交流推動辦公室主任、電子研究所教授寒川誠二指出，台積電的發展離不開以大學為核心的產官學合作，希望將這樣的生態系移植到日本，促進在地創新與產業成長。

陽明交大校長林奇宏表示，台灣在半導體的成功關鍵之一，來自大學與產業、政府之間緊密合作的體系。陽明交大位於新竹科學園區核心，長年支援台積電等企業的人才與研發需求。透過與九州大學的深化合作，我們希望將台灣的成功經驗轉化為亞太區域創新與人才流動的新模式。

台日 半導體 陽明交大

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