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考到多益金色證書 申請研究所卻沒加分？她問：教授是不是都無感

聯合新聞網／ 綜合報導
在申請研究所推甄的競爭戰場中，多益金色證書常被視為門面之一。示意圖／Ingimage
在申請研究所推甄的競爭戰場中，多益金色證書常被視為門面之一。示意圖／Ingimage

在申請研究所推甄的競爭戰場中，多益金色證書常被視為門面之一，不少學生為此投入大量時間準備。然而，這張語言證照真的有那麼關鍵嗎？近日就有一名女網友在Dcard提出疑問，「看了很多篇推甄貼文都在聊要拚金色證書，會不會其實教授們都無感？」

貼文發出後，立刻引來各方網友留言討論。有網友認同原PO，「教授看多了當然無感」、「GPA高比金色有用」、「多益才720，中字電資也有正取，感覺其實影響不大」、「我多益金色、日檢N1，教授只問我日文怎麼讀的」、「我覺得無感，900以上應該有小加分」。

也有人認為系所才是重點，「哪個系所啊？有些可能沒差」、「如果是商管的話，就一定要有金證吧，理工科系應該算是加分項」、「商科金證就門檻而已，有了沒加分，沒有可能覺得你英文不好」、「理工還好，但商管絕對很重要」、「文組比較有用，理工電資就還好」。

還有不少網友有不同看法，「認為沒用的可以不要附，競爭對手會謝謝你」、「應說一定要有金色，沒金色放了反而扣分」、「九個有，一個沒有，對於那個就特別有感」、「當別人都有的時候，你沒有你就出局了」。

語言 英文 科系 文組 多益

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