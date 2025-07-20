台師大昨開女足案記者會 沈春華：我們又被集體扎了一針

台師大爆發女足抽血爭議，台師大校長吳正己昨首度率一級主管、計畫主持人陳忠慶、協同主持人兼女足教練周台英出面致歉。資深主播沈春華在臉書指出，一場拖延數日的「台師大不當抽血風暴」記者會，沒有解惑，只聽到校長和當事的兩位教授不斷地鞠躬道歉，希望學生原諒。記者會主持人還以兩位老師之後要趕赴另一場會議為由，限制了現場記者的發問，不斷地催促兩位老師離開。這真是一場令人大失所望的記者會，只有道歉，沒有真相。

沈春華指出，究竟事情的全貌是什麼？一樁漏洞百出、傷害學生身心健康的所謂「精準運科實驗計劃」，為何在培育師資人才的台師大殿堂能持續這麼長的時間？誰是真正的幕後操盤人？仍然沒有答案。國科會核可的這項「精準運科計劃」，到底是在實驗什麼？目的又是什麼？這個總可以說吧？細節還是沒人知道。疑問很多，答案很少。

沈春華表示，對運動員進行抽血到底已經幾年了？為何不必事先取得學生的同意書？為何讓學生有「不配合就不能順利取得學分」的脅迫感？任何「人體實驗」都是不能強迫的，這一點老師會不知道嗎？光是到底有沒有讓非專業資格的人員來為學生抽血？這麼一個簡單Yes or No的問題，在記者會裡也演出了一個戲劇性的轉折。

沈春華說，時至今日也沒有聽到，校方和老師是否認知學生的身心健康和權益是如何受到了傷害？還有誰應該負起相關的責任？除了口頭的道歉，校方還能為學生做什麼？說清楚講明白，很難嗎？這場記者會後，「感覺我們又被集體扎了一針。」有人說這起事件背後水很深，學生和社會大眾只是需要一個真相。有真相，才能真正安慰到受害的學生；有真相，才能避免下一個傷害的發生。

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