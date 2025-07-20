快訊

讓可樂再次偉大？用蔗糖取代玉米糖漿就能把可樂變健康飲料嗎

中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽

風災後14天台南災區訊號仍未恢復 陳亭妃開轟：通訊救災根本零分

台師大昨開女足案記者會 沈春華：我們又被集體扎了一針

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己（左一）昨天率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左三）、教練周台英（左二）等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在記者會開始前，全體向各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影
針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己（左一）昨天率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左三）、教練周台英（左二）等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在記者會開始前，全體向各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影

台師大爆發女足抽血爭議，台師大校長吳正己昨首度率一級主管、計畫主持人陳忠慶、協同主持人兼女足教練周台英出面致歉。資深主播沈春華臉書指出，一場拖延數日的「台師大不當抽血風暴」記者會，沒有解惑，只聽到校長和當事的兩位教授不斷地鞠躬道歉，希望學生原諒。記者會主持人還以兩位老師之後要趕赴另一場會議為由，限制了現場記者的發問，不斷地催促兩位老師離開。這真是一場令人大失所望的記者會，只有道歉，沒有真相。

沈春華指出，究竟事情的全貌是什麼？一樁漏洞百出、傷害學生身心健康的所謂「精準運科實驗計劃」，為何在培育師資人才的台師大殿堂能持續這麼長的時間？誰是真正的幕後操盤人？仍然沒有答案。國科會核可的這項「精準運科計劃」，到底是在實驗什麼？目的又是什麼？這個總可以說吧？細節還是沒人知道。疑問很多，答案很少。

沈春華表示，對運動員進行抽血到底已經幾年了？為何不必事先取得學生的同意書？為何讓學生有「不配合就不能順利取得學分」的脅迫感？任何「人體實驗」都是不能強迫的，這一點老師會不知道嗎？光是到底有沒有讓非專業資格的人員來為學生抽血？這麼一個簡單Yes or No的問題，在記者會裡也演出了一個戲劇性的轉折。

沈春華說，時至今日也沒有聽到，校方和老師是否認知學生的身心健康和權益是如何受到了傷害？還有誰應該負起相關的責任？除了口頭的道歉，校方還能為學生做什麼？說清楚講明白，很難嗎？這場記者會後，「感覺我們又被集體扎了一針。」有人說這起事件背後水很深，學生和社會大眾只是需要一個真相。有真相，才能真正安慰到受害的學生；有真相，才能避免下一個傷害的發生。

沈春華 教練 抽血 台師大

延伸閱讀

台師大女足抽血案周台英道歉 陳培瑜：還有好多問題

台師大女足抽血換學分！教練周台英道歉 吹哨者簡奇陞：目的已達到

台師大女足抽血換學分 校方調查計畫證實「108年起違規抽血」

台師大女足隊抽血案 周台英向女足隊員鞠躬道歉

相關新聞

台師大昨開女足案記者會 沈春華：我們又被集體扎了一針

台師大爆發女足抽血爭議，台師大校長吳正己昨首度率一級主管、計畫主持人陳忠慶、協同主持人兼女足教練周台英出面致歉。資深主播...

北檢最快明天約談周台英 足協周三討論教練資格

台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台北地檢署上周四已前往台師大扣押相關資料，檢方目前正在分析、釐清手上資料，最快周一約談教練周台英。

有隊員挺周台英：自願實驗沒被強迫、沒有照三餐抽血

台師大女足隊周台英昨首度公開道歉，承諾負起責任，吹哨人、學生簡奇陞昨透過聲明表示，「我的目的達到了，我想要的有了」。不過也有台師大女足隊員出面力挺教練，直言「抽血」和「學分」不應混為一談，她們是自願參與實驗，沒有被任何人強迫。

台師大：非醫護抽血2019年就有 陳忠慶：已毀檢體、要期刊撤稿

針對台師大女足抽血案，台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志表示，學校調查推至二○一九年後，研究計畫主持人陳忠慶與教練周台英執行的計畫，發現二○一九至二○二一年，確實有非醫護資格人員執行抽血，周台英有一件女運動員抽血研究沒有送人體研究倫理審查委員會（ＩＲＢ）審核，已給予最嚴重停權處分。

抽血案…台師大、周台英道歉 簡奇陞：我的目的達到、先關機休息

台師大爆發女足抽血爭議，台師大校長吳正己昨首度率一級主管、計畫主持人陳忠慶、協同主持人兼女足教練周台英出面致歉。周台英表示，未能體會學生感受絕對是教練的錯，「請接受我的道歉」；陳忠慶說，過程缺失對選手造成傷害，鄭重向球員、學校與家長致歉。

獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與實驗：別貶低我們的判斷力

台灣師範大學爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，各界譁然。周台英今天首度公開道歉，承諾負起責任。本報接獲台師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。