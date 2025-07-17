提早返台…主播簡立喆應邀演講卻撲空 世新學生社團出包道歉
畢業於世新大學新聞系的新聞台主播簡立喆受邀前往母校演講，抵達時卻被告知活動已提前結束，讓她感到錯愕。主辦的成報新聞社今天發布聲明，誠摯道歉並願意深刻檢討。
媒體報導，簡立喆在社群上透露，半年前應邀到「2025媒體先鋒營」演講，特地從出差地提早返台，沒想到抵達後，才被告知活動已提前結束，讓她感到無奈和遺憾。
主辦營隊的世新成報新聞社今天發布聲明，對簡立喆前來演講卻撲空，表達最深切的歉意。幹部犯了不該犯的錯誤，導致簡立喆在未獲通知營隊改期下，提前返台，最終未能參與。
聲明指出，感謝學姊在百忙之中抽空支持，這次辜負了學姊的信任和期待，讓學姊承受不該有的失望和困擾，讓他們感到無比羞愧和深感抱歉。這次錯誤是幹部的疏忽，也是社團流程管理上的失職，反映細節處理與態度上的不足。再多道歉也無法彌補，但仍希望給予他們一次痛定思痛、學習與彌補的機會。
成報新聞社已聯繫簡立喆表達誠摯的歉意，嚴肅檢討流程和決策疏漏，未來會更加謹慎、細心地面對每一次的溝通和安排，不會讓相似的錯誤發生。
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