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海大與水試所海洋基因體解碼計畫 意外發現文蛤新物種

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大與水試所啟動海洋基因體解碼計畫。圖／國立台灣海洋大學提供
海大與水試所啟動海洋基因體解碼計畫。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學與農業部水產試驗所今天宣布啟動「台灣海洋基因體解碼計畫」，希望在2030年前完成100種台灣海洋生物基因體圖譜，這項計畫幫助漁業管理和生物多樣性保育。令人振奮的是，研究團隊透過基因解碼，發現台灣沿海尚未記錄的新物種，暫名「寶島文蛤」，未來將正式命名並發表。

海大表示，這項計畫主要工作，鎖定代表性海洋生物深入研究，建立先進的基因定序平台，並推動基因資訊分析技術，並且促進國內外跨領域合作，培育基因資料分析與整合的人才。

台灣海洋基因體中心湯森林執行長說，首階段預計在3年內完成30種代表性物種的全基因體定序，具文化意涵的飛魚、經濟價值高的康氏馬加鰆（土魠）、能吸收二氧化碳的微藻、應用潛力大的海洋酵母，以及具生態指標意義的環境細菌等，系統性建構台灣海洋基因體基礎資料，為未來的研究、產業應用與政府決策提供重要科學依據。

台灣海洋基因體中心何攖寧副教授表示，寶島文蛤的新發現，為海大台灣海洋基因體中心研究團隊運用先進的第三代定序平台與Hi-C技術，完成文蛤屬（Meretrix spp.）貝類全基因體定序的意外驚喜。

基因分析顯示，新發現的寶島文蛤表現出更多免疫功能相關基因，顯示其具備較高的抗病潛力，未來可望成為水產養殖的新品種。透過基因資訊輔助，也有機會培育出高抗病潛力、快速成長與高環境適應力的新品系，為氣候變遷下的水產養殖提供永續解方。

海大許泰文校長表示，感謝農業部及水產試驗所長年支援，促成本計畫順利整合政府與學界的研究資源。農業部水試所張錦宜所長指出，本計畫有助於強化我國海洋科技自主能力。

「台灣海洋基因體中心」於2023年設立，由海大特聘教授蔣國平推動、中央研究院研究員湯森林擔任執行長。該中心在國科會中程綱要計畫支持下，整合國內海洋與生技資源，建構全台完整的海洋基因體資料平台與定序技術基地。

台灣海洋基因體中心湯森林執行長介紹未來定序的物種方向。圖／國立台灣海洋大學提供
台灣海洋基因體中心湯森林執行長介紹未來定序的物種方向。圖／國立台灣海洋大學提供
由農業部水試所所長張錦宜（左）與海大許泰文校長（右）簽約。圖／國立台灣海洋大學提供
由農業部水試所所長張錦宜（左）與海大許泰文校長（右）簽約。圖／國立台灣海洋大學提供
寶島文蛤基因體圖譜。圖／國立台灣海洋大學提供
寶島文蛤基因體圖譜。圖／國立台灣海洋大學提供
海大團隊透過基因解碼發現的新物種寶島文蛤。圖／國立台灣海洋大學提供
海大團隊透過基因解碼發現的新物種寶島文蛤。圖／國立台灣海洋大學提供
島文蛤與韓國文蛤及臺灣文蛤的外型比較。圖／國立台灣海洋大學提供
島文蛤與韓國文蛤及臺灣文蛤的外型比較。圖／國立台灣海洋大學提供
台灣海洋基因體中心何攖寧副教授說明新物種寶島文蛤。圖／國立台灣海洋大學提供
台灣海洋基因體中心何攖寧副教授說明新物種寶島文蛤。圖／國立台灣海洋大學提供

農業部 科學 生技 海大 永續 氣候變遷 文蛤 基因 團隊 國科會

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