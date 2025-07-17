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三鶯線明年通車...銘傳桃園校區師生可坐台北客運直接進校園

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
銘傳大學與台北客運合作規畫新公車路線，方便師生往返桃園校區，預計明年隨捷運三鶯線通車上路。圖／銘傳大學提供
銘傳大學與台北客運合作規畫新公車路線，方便師生往返桃園校區，預計明年隨捷運三鶯線通車上路。圖／銘傳大學提供

新北捷運三鶯線預計明年通車，其中LB12鶯桃福德站距離銘傳大學桃園校區僅3.8公里，校方為方便師生通勤通學，與台北客運合作規畫新的市區公車路線，省下繞行桃園市區時間，未來將隨捷運通車上路。

銘傳大學校長李選士指出，學校持續朝智慧學習與友善校園目標邁進，桃園校區更是學校推動智慧健康、創新設計、觀光管理、人文教育與資電教學的重點基地。隨著捷運三鶯線與鳳鳴站交通節點成形，所以進一步鞏固桃園校區發展基礎，盼打造學習、產業與交通生活相結合的理想校園環境。

校方表示，新的公車路線尚未命名，但路線大致底定，沿途行經福德一路、鶯桃路、鶯歌路和海萍路，停靠捷運鶯桃福德站和台鐵鳳鳴站，然後直達銘傳桃園校區，方便新北中永和、土城、樹林、三峽及鶯歌的師生，同時也預計納入T-PASS通勤月票體系統，未來通勤通學時間與金錢成本都可望降低。

銘傳大學與台北客運合作規畫新公車路線，方便師生往返桃園校區，預計明年隨捷運三鶯線通車上路。圖／銘傳大學提供
銘傳大學與台北客運合作規畫新公車路線，方便師生往返桃園校區，預計明年隨捷運三鶯線通車上路。圖／銘傳大學提供

桃園 新北捷運 公車路線

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