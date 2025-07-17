求助教授只獲一句「自己想辦法」 碩士生自我懷疑：被逼獨立

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女碩士生她在設計實驗過程中遇到許多問題，教授卻始終沒給答案，要她「自己想辦法」。示意圖／ingimage
一名女碩士生她在設計實驗過程中遇到許多問題，教授卻始終沒給答案，要她「自己想辦法」。示意圖／ingimage

碩士生經常遇到何種問題呢？一名女碩士生發文，稱她在設計實驗過程中遇到許多問題，教授卻始終沒給答案，只要她「自己想辦法」或查文獻，讓她感到很疲憊，質疑自己是否不適合讀研究所。對此，不少網友也紛紛分享經歷，直言許多時候只能靠「通靈」才能解決問題。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是升碩二的文組研究生，題目已經想好，照著自己計畫去跑流程，但過程中遇到許多難題，且自身無法解決，於是去請教教授。未料教授要她「自己想辦法」，或去查文獻，講的話很模稜兩可，讓原PO陷入苦惱之中。

原PO表示，她也跟實驗室同學聊過此問題，他們表示教授都這樣，有的甚至不知道學生做什麼題目，每次開會時都要從背景介紹講起。原PO很好奇她的教授到底會不會帶學生，也沒有學長姊可以詢問，有請教過AI，但產生的知識她很難吸收，於是很懷疑自己到底是不適合讀研究所，也感嘆從碩士開始就要學會獨立了。

此文一出，不少網友分享經驗，稱遇到不用心的教授時只能「通靈」，「有時老師不在乎學生到底在研究什麼，學生研究的也可能偏離教授的專業，教授能做的只能是確保研究流程與邏輯沒錯」、「我們也是啊，沒任何指導，但教授會刁難」、「看老師啊，之前因為計畫跟其他間團開會，我們老師只會噴學生、噴簡報，改哪裡、問題在哪，只能通靈」。

也有網友給出寫論文的建議，「不建議妳都丟給AI分析，實際的論文閱讀加上書寫，可以明確自己的風格。寫出來後再找教授討論，他應該可以給妳更實際的建議」、「為什麼做過大專生研究計畫還不會做碩士論文？一樣畫葫蘆就好了啊，教授覺得要改什麼meeting會跟妳說吧」。

研究所 大學教授

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