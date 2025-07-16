大葉大學研究仙人掌果美粧潛力獲專利 學生錄取頂大研究生

彰化縣大葉大學藥用植物與食品保健系副教授張淑微指導學生蔡嘉臻研究澎湖盛產的仙人掌果，並開發仙人掌果發酵物的美妝潛力，近期已取得專利，蔡嘉臻也因參與研究，考取三所國立大學碩士班，目前已就讀陽明交通大學生物科技研究所，繼續朝生技領域邁進。

張淑微指導學生蔡嘉臻以仙人掌果為研究對象，研究成果「仙人掌發酵物的製備方法及改善皮膚狀態的組合物」近日獲發明專利。

張淑微說，專利「仙人掌發酵物的製備方法及改善皮膚狀態的組合物」是研究如何透過發酵技術提升其生理活性，發現經由逆境刺激處理的仙人掌果實，具有更高的抗氧化與美白功能，希望在取得專利後，未來也可以和業界合作商品化。

而參與專利研發的蔡嘉臻自大一就進入實驗室跟著老師研究，參與海藻加工副產物再利用等計畫，累積紮實的研究經驗，這些成果也讓她去年一舉考取三所國立大學碩士班，目前已就讀於陽明交大研究所。

蔡嘉臻說，她從小就對中藥材有濃厚興趣，因此選擇大葉大學藥保系就讀，希望能結合理論與實務，探索中草藥在生活中的應用，在張淑微老師的引導下，找到對學術的熱情與方向，並且在大二申請國科會大專學生研究計畫，以「以農漁業副產物為原料，進行仙人掌果發酵製程開發」研究，文獻指出仙人掌果具有抗氧化與降血糖特性，過去被運用於食品，在實驗室的驗證下，也證明仙人掌也有美粧潛力。 仙人掌果粉末發酵物有抗氧化與美白功能。圖／大葉大學提供 大葉大學藥保系張淑微老師(右)指導蔡嘉臻(左)做實驗。圖／大葉大學提供 大葉大學藥保系張淑微老師(前排中)實驗室驗證仙人掌果美粧潛力。圖／大葉大學提供

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