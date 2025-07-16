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考上頂大還不夠？台大生不解「1情況」會被質疑洗學歷 網：往高處爬很合理

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生示意圖。圖／AI生成
大學生示意圖。圖／AI生成

即使在研究所階段，不少學生仍面對「學歷出身」帶來的無形壓力，在就讀研究所的學生中，也依照不成文的規定分為「混血」和「純血」。近日有學生在社群平台分享心得，指出在不少人眼中，若非一路就讀頂尖大學，大學畢業後才考進頂大研究所，就會被視為是「洗學歷」，令他感到十分不解。

一位台大學生近日在Dcard發文，提出「怎樣才算是洗研」的疑問。原PO指出，若非台大畢業的大學生考上台大研究所就會被視為「洗學歷」，那為何考進哈佛、麻省理工的學生就不會遭到類似質疑？他進一步猜測，是否是因為台大研究所相對好考？還是部分「純血」的台大學生無法接受自己被後來者追上？最後更語帶不解地反問：「如果都不是的話，那黃仁勳研究所考上史丹佛也算是洗學歷囉？」

貼文發布後引起一陣討論，不少人坦言自己就是「洗學歷」的一員，「看你自己覺得賽感重不重阿，覺得是賽上來的，就可以說是洗研洗上來的，像我就是」、「我絕對是洗，從私立歷史系洗上國立科大管理相關研究所，再洗上頂大另外一個系的博班，罪孽感很重」、「就我啊，學測考不上頂大出來洗學歷。研究所還是考不上台大去了英國。洗好洗滿」。

也有人指出，即使考上國外名校出國深造，也不代表能擺脫「洗學歷」的質疑：「誰跟你說不會，台大考上國外名校一樣被嘴洗學歷，上次那個台大上哈佛碩就被嘴超慘」。

不過多數留言皆對「考上更優學府卻遭到批評」的現象感到不解，表示「嘴混血的就不要去國外當混血仔」、「很多純血考輸混血，會在意的純血是怕被混血追上吧」、「人往高處爬根本超級合理，一次考試失利就要一輩子待在底層？混口飯吃而已，都是打工人就不要分那麼細啦」。

大學生 台大

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