考不上醫、牙就讀獸醫系？學生親揭真相「不是只抱貓狗」 網認：CP值不高

獸醫系在許多人眼中，似乎是能與動物為伍的夢幻科系，但一位獸醫系學生在社群平台分享自身經歷，逐條揭露獸醫系的艱辛與現實面貌，從課程、實習到就業現況都不如外界想像中浪漫。見此，許多網友也留言認同：「沒有熱愛與耐心，真的很容易撐不下去」、「獸醫系的CP值不高」。

進了獸醫系就能天天抱狗狗貓貓？一位獸醫系學生近日在Dcard發文，揭開獸醫系的真實日常，原PO直言，班上不少同學其實是考不上醫學系、牙醫系才轉來讀獸醫，但真正進入獸醫系後才發現，現實和想像差距很大。

她一一指出，在大一到大三幾乎無法接觸活體動物，課程卻紮實又沉重，包括解剖、生化、微生物、免疫、藥理與病理等，講義大多還是全英文，讓人壓力山大。

除了課業繁重，課程內容也比想像中廣泛，「只喜歡犬貓的人，念獸醫系會念得很痛苦」，原PO強調，犬貓相關知識其實只是課程中的一小部分，還要修習豬病學、牛病學、禽病學、野生動物學等專業領域。

「大一到大四修了171個學分，沒有什麼休息時間」，她透露，獸醫系的考試節奏非常緊湊，期中考會連續考一個月，幾乎每天都在讀書。若選擇走「小動物」方向，學生就會前往教學動物醫院實習，顧住院的話工時最長可達15小時。

此外，原PO也點出人際面挑戰：「班上會有一些超級愛動物的人，不太會跟人相處」。再加上獸醫系全台僅有五所院校，學生彼此之間關係緊密，「八卦傳得超級快，大家幾乎都有共同朋友。」

至於未來出路，原PO認為其實相當多元，畢業後可選擇到動物醫院當臨床獸醫、進入藥廠擔任業務，也可選擇擔任公務員、進研究單位或實驗室工作。收入方面，若選擇當住院醫師，起薪約為3至6萬元，大概1到3年升上主治醫師後，則可達6至30萬元以上，視經驗與工作性質而定。

貼文曝光後，引起熱烈的討論，網友紛紛留言表示，獸醫系的投資報酬率比想像中低，「當過獸助，看過好幾個畢業的考不到執照覺得很辛苦，現在感覺真的不好考」、「我自己覺得獸醫的CP值不高，科系分數很高，讀的東西也很多，但出來後薪水卻不如其他電資科系的，感覺讀獸醫真的是靠熱愛才讀下去的」、「獸醫的薪水真的低…環境又不好很容易得心理疾病，以上是過來人的勸告」、「要是能重新選一次的話，會想重考拼牙醫，分數沒差很多但是薪水差太多了」。

不過對於薪資，許多內行人皆指出，「要開業才會有10萬以上，不然受僱獸醫我聽到只有5萬左右」、「獸醫薪水沒那麼高，住院醫師3萬多而已，做到頂平均也才5、6萬，只有少數可以到7、8萬，至於10萬以上的只能說是佼佼者」、「升上主治可以6到30萬以上？那我想絕大部分主治應該都落在這個區間的底部唷」、「6到30萬純粹唬爛，頂天大概10萬，除非有做自費項目，不然一輩子上不了20萬。相信我，家人在動物診所當獸醫，一個月8萬、目前年資10年，供參考」。

原PO統整9大現實面： 一、班上不少人是「醫牙落榜」轉來的 二、大一到大三摸不到活體動物 三、課綱廣，犬貓只佔一小部分 四、四年修171學分，幾乎沒休息 五、實習輪班可達15小時 六、有人超愛動物，但不擅長與人相處 七、全台獸醫系少，八卦流通超快 八、臨床薪資起伏大，住院醫師月薪3萬起跳 九、出路多元，不限臨床

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