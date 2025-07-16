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免爬坡趕課！銘傳將設全台校園最長電扶梯 告別樓梯大學

中央社／ 台北16日電
銘傳大學宣布，規劃於台北校區中央梯道興建電扶梯，從中山北路就能直達學校教學核心。圖／銘傳大學提供
銘傳大學宣布，規劃於台北校區中央梯道興建電扶梯，從中山北路就能直達學校教學核心。圖／銘傳大學提供

銘傳大學今天宣布，規劃於台北校區中央梯道興建電扶梯，從中山北路就能直達學校教學核心，工程預計今年下半年開工。

銘傳大學位於台北市士林區、捷運劍潭站附近，校園建在山坡上，若要從中山北路爬到最高處，約要15分鐘，學生趕課時相當麻煩。

校方今天宣布將規劃電扶梯，串聯校門口與主要教學區，電扶梯完工後將是全台校園中最長、最高規格的電扶梯。

銘傳大學表示，為提升台北校區師生上下山的便利性，學校早於民國107年3月啟用5座無障礙景觀電梯，改善校內大樓間的垂直動線問題。

112年起，銘傳大學推出免費校內短程接駁車服務，於台北與桃園兩校區每日定時循環行駛，獲得師生好評。目前正盤點各大樓與教學棟間的垂直動線，逐步規劃建置更多校內電扶梯，結合原有5座無障礙電梯與接駁系統，真正告別「樓梯大學」的時代。

校方表示，電扶梯工程將結合太陽能光電技術，於設施上方建置太陽能發電遮棚，不僅具備遮陽避雨的實用功能，更能同步提供照明與電力，推動智慧綠能校園發展。完工後，該設施預計將成為台北中山北路上最長的校園電扶梯，也為銘傳校園景觀再添新亮點。

電扶梯 銘傳大學 校園

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