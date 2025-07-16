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新北馬偕醫學大學揭牌典禮 承先啟後邁向新里程

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
馬偕醫學大學於今(16)日，於第二教研大樓2F國際會議廳隆重舉行揭牌典禮暨感恩禮拜。 圖／紅樹林有線電視提供
馬偕醫學大學於今(16)日，於第二教研大樓2F國際會議廳隆重舉行揭牌典禮暨感恩禮拜。 圖／紅樹林有線電視提供

馬偕醫學大學於今(16)日，於第二教研大樓2F國際會議廳隆重舉行揭牌典禮暨感恩禮拜。在敬虔莊嚴的詩歌聲中，來自各界貴賓、校內師生、教會代表齊聚一堂共約二百人，共同見證馬偕醫學大學邁向新里程碑的重要時刻。這次典禮特別彰顯基督信仰精神，以感恩禮拜為核心，回應上主恩典，引領馬偕體系醫學教育使命持續向前。

馬偕醫學大學校長李居仁代表學校致歡迎詞，感謝政府機關、教會機構、醫療體系、校友與社會各界對馬偕醫學大學的長期支持與祝福。更指出，更名為「馬偕醫學大學」是歷史性的轉折，也是承擔更大教育使命的新起點，期許學校持續結合專業與信仰，承襲馬偕博士的精神，堅持「全人關懷、專業卓越、服務人群」的辦學理念，培育兼具知識與關懷的醫療人才。

馬偕醫學院從2017年的三系兩所，到目前2025年的五系六所，精緻醫學大學已然成形，終於在今年正式改制成為醫學大學，這得來不易的成果都是全校同仁朝向創校願景、一步一腳印的奮鬥軌跡。

馬偕醫學大學校長李居仁也期許，這場揭牌典禮暨感恩禮拜，不僅是學校更名的正式啟動，更是一場信仰與使命的共同見證。期盼未來在馬偕體系「哪裡有需要，就往哪裡去」的核心價值引領下，持續成為台灣醫學教育的重要標竿，也為社會注入更多溫柔而堅實的醫療力量。

醫學院 信仰

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