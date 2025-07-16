台師大抽血案多名學生不堪霸凌休學 她勇敢指控：該遮遮掩掩的不是我

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫學生抽血一案，昨天曝光後引起廣泛關注，校方昨天向社會大眾道歉。愈來愈多「白老鼠」受害學生發聲，透過社群平台指控周姓教練霸凌行徑，昨天記者會上，簡姓受害學生勇敢站出來，她摘下墨鏡，「該遮遮掩掩的並不是我」。

民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。簡姓學生表示，她去年底告訴家人她想要檢舉教練，家人非常不支持，要她忍耐，因為做學生就要認分點，直到今年，她的爸爸看到調查報告，哭著跟她說，「都怪爸爸沒權沒勢，沒有背景，才讓妳們被欺負這麼久」。

簡姓學生日前在Threads發文自嘲，4年必修的32學分，是被強迫抽了超過200管的血換來的，真正的「血汗學分」。所發布的影片中，她被抽血時大哭，她表示，連續抽血第8天，兩手血管都抽不太到了，嘗試抽手腕，也失敗，真的痛爆崩潰，第6針終於抽中了。

也有多名「白老鼠」的受害者在Threads發聲，更透露因不堪長期遭周姓教練霸凌選擇休學。受害者A發文，當年她考上台師大，「爸爸高興到在老家辦桌慶祝，因為我是我們家第一個考上大學的人」，入學後「訓練」幾乎沒有踢球，卻一直在抽血、做檢測、跑體能，甚至被禁止對外說那是實驗，只能說是「檢測」。

受害者A寒假時想請假回家，教練卻威脅不服從球隊規則就離開，「差學分也畢不了業，我也不會給妳專項成績，看妳要怎麼辦，是要一直被當，還是修7年、最後被退學？」最後她休學了。她的父母不能理解發生什麼事，她不敢說出實情，「因為我爸知道的話肯定會去跟教練拚命，我也怕他們難過」。

受害者A因為休學，她的父親一直對她很失望，她表示，沒多久後父親意外過世，「我再也沒有機會親口跟他說了，所以妳說原諒嗎？下輩子吧。我的大學生生活，原本應該是快樂的、充滿希望的。但現在回頭想，只覺得噁」。

另一名受害者B最後也選擇休學，她透露，要連續14天抽血加上體能從早到晚，抽血人員不是專業人員，到第12天時她發高燒送急診，問隔天可不可以請假，得到的回覆卻是「沒有做滿14天數據會不準確，抽血跑步都有完成才有1000塊可以拿」。

受害者C讀了2年後也選擇休學，放寒假時也被教練要求留下來配合實驗不能回家，「壓力很大，一想到明天起床又要被抽血，也可能面臨抽好幾次抽不到要抽手背的情況，晚上睡也睡不好吃也吃不下」。當她鼓起勇氣向教練反應，對方卻一臉不屑說「不滿意就退學啊」。她因此休學，也和家人鬧翻。「不要問為什麼不拒絕，因為學分掌握在她手裡」。

受害者C更透露，周姓教練更找上她的母親，要求她把Threads的文章下架，不過，她的母親回絕，「我媽告訴她：當初妳的態度有多強硬，現在打來解釋妳覺得有意義嗎？妳對她造成的傷害有多大」。過一年多了，她到現在講到這件事還是會泛淚。

簡姓學生昨天在記者會上也向台師大喊話，「當學生提出問題，你們第一時間不是聽，是馬上反駁，師大一直在跟我們玩真心話大冒險，我們一直希望師大可以選一次真心話，師大卻一次又一次選擇傷害學生、傷害社會的大冒險」。校方說要還錢，「你們要還她一張畢業證書，還是還她再也見不到面的爸爸，你們說啊，老師」。

商品推薦