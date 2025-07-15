台師大女足抽血案 衛福部：視調查結果評估後續

台師大女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血案，引發關注。衛福部次長林靜儀今天說，教育部與監察院正調查中，有一定資料後，衛福部才能後續評估需處理的部分。

民進黨立委陳培瑜去年11月揭露，國科會的精準運動科學研究計畫中，台灣師範大學女足教練要求選手配合實驗長達數年，連續14天須配合抽血、每天3次，且抽血執行過程初期，以無醫事人員資格者進行採血，學生不配合就威脅扣畢業學分等。

這起事件引發熱議，有網友近日在社群平台Threads發文直指若屬實，是超級無敵嚴重的違規事件；隨後衛生福利部次長林靜儀留言強調：「已經在調查中了。」她並在最新進度中附上台師大聲明。

林靜儀今天傍晚接受媒體電訪表示，因她今日在外地出差，細節部分還要再問醫事司；初步詢問校方正調查中，另監察院也在調查，人體試驗部分要等校方調查完，且教育部釐清後，衛福部才能評估後續需要處理的部分，例如非醫事人員抽血部分，「到底是要罰誰，總不能罰學生，要罰也是要罰老師。」

對於是否有非醫事人員抽血的爭議，衛福部醫事司副司長劉玉菁補充，研究中的抽血並非醫療行為，也不是醫療輔助行為，但因攸關受試者保護，必須要由校護或是醫檢師執行；現在還不確定該案件是否經過倫理審查委員會（IRB）審查，或是審查後未依照通過內容執行，仍待教育部及校方釐清。

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