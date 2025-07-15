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英國QS最佳留學城市排名出爐 台灣這城市全球第14歷年最佳

中央社／ 倫敦15日專電
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年最佳留學城市排名，納入全球150個城市和行政區，台北躍升全球第14名，較上一次進步12名，是歷年最佳成績，突破2019年排名第17名紀錄。示意圖／AI生成
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年最佳留學城市排名，納入全球150個城市和行政區，台北躍升全球第14名，較上一次進步12名，是歷年最佳成績，突破2019年排名第17名紀錄。示意圖／AI生成

英國高等教育調查機構QS今天發布2026年最佳留學城市排名，納入全球150個城市和行政區，台北躍升全球第14名，較上一次進步12名，是歷年最佳成績，突破2019年排名第17名紀錄。

除了台北，台灣另有4個城市獲納入排行榜，依序是新竹（第71名）、台南（第92名）、台中（第113名）、桃園（第130名）。

其中，新竹進步13名，幅度超越台北。QS分析，新竹主要受惠於清華大學和陽明交通大學的強健學術聲譽。至於台南，QS指出，主要優勢在「（學生財務）可負擔程度」以及成功大學等在地優秀大學。桃園則是唯一排名退步的台灣城市。

與亞洲其他城市相較，台北此次在39個獲納入排名的亞洲城市之中，排名第6。亞洲城市排名前5名依序是首爾、東京、新加坡、吉隆坡、北京。首爾在全球最佳留學城市排行榜名列第1。

QS分析，對潛在留學生而言，「可負擔程度」是選擇留學地點的重要參考指標。根據排名，全球「可負擔程度」最具競爭力的前30個城市之中，27個位於亞洲，這顯示在亞洲留學的性價比優勢。新加坡是區域內最昂貴城市，香港次之。

QS的世界最佳留學城市排名僅納入人口達25萬人以上城市，且需擁有至少兩所獲納入QS世界大學排名的大學院校。

排名評比指標包含合意程度（Desirability）、可負擔程度（Affordability）、學生組成（Student Mix）、雇主活動（Employer Activity）、大學排名（UniversityRankings），以及學生心聲（Student Voice）等6大項，並參考約10萬名在學生、畢業生和潛在新生的意見，例如詢問他們是否有意在畢業後，續留目前所在城市。

其中，「合意程度」納入氣候條件、貪汙腐敗程度、全球鏈結、健康照護品質、環境汙染程度、安全性、交通等評分項目；「可負擔程度」則納入「大麥克（Big Mac）指數」、生活成本、學習成本（在特定城市內就讀獲納入QS世界大學排名的大學院校的成本）等因素。

根據QS提供資料，台北在「合意程度」世界排名第36，較上一次進步20名，在亞洲排名第7。

QS執行長特納（Jessica Turner）表示，在今年6月發布的QS世界大學排名，首次有多達3所來自台灣的大學院校進入前200強，這對台灣的高等教育而言，是重要里程碑。台灣近幾年穩定強化各大學院校品質和國際聲譽，也造就台北此次在QS世界最佳留學城市排名獲佳績。

根據QS的2026世界最佳留學城市排名，第1至第10名依序為首爾、東京、倫敦、慕尼黑、墨爾本、雪梨、柏林和巴黎（並列第7）、蘇黎世、維也納；排名在台北（第14名）之前的城市依序為新加坡、吉隆坡、北京。

倫敦連續6年穩坐世界最佳留學城市排名第1位置後，此次首次滑落至第3名。QS指出，主要原因是倫敦的「可負擔程度」明顯下降。

首爾 留學 新竹 大學排名 北市

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