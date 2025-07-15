聽新聞
0:00 / 0:00
新北淡水真理大學公益夏令營開跑 推廣多元文化與環境意識
由真理大學主辦的「真友原」公益夏令營活動，今年邁入第7屆，並且在日前展開了二十多天的營隊活動。由真理大學原住民族學生資源中心與學生社團「原住民文化社」共同籌劃，在校友麗裕慈善基金會支持之下，以自然生態保育課程為主軸，讓30位來自淡水地區的國小學童與真理大學生一同踏上精彩的學習之旅，進行充實的暑期照顧與文化交流。
真理大學表示，「真友原」公益夏令營始終堅持發揚學校創辦人馬偕博士的服務精神，不僅致力於推廣多元族群文化，同時將多元文化議題導入課程中的學習。今年的營隊主題為自然生態保育，讓老師安排許多對於環境影響的課程，讓孩子可以了解生能環境影響的重要性。
此次活動特別透過學校，急救社、原住民文化社，還有專業護理人員的用心陪伴下，教導孩子們學習急救技能，包括了刺傷處理，還實地施作CPR心肺復甦術，並且認識校園內的AED自動體外心臟去顫器，更重要的是，教導孩子，遇到有人受傷，可以做些什麼，透過這些技能，不只是學習課本裡找不到的生活智慧，更是孩子們將來遇到突發狀況時，能夠冷靜應對、懂得助人的關鍵起點。
【文教熱話題】
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科前發聲 名醫：氣度超乎想像
▪建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
▪中小學陷教師荒…這年再遇退休潮！教育部對策曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言