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新北淡水真理大學公益夏令營開跑 推廣多元文化與環境意識

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
真理大學公益夏令營主題為自然生態保育，要讓孩子了解生能環境影響的重要性。 圖／紅樹林有線電視提供
真理大學公益夏令營主題為自然生態保育，要讓孩子了解生能環境影響的重要性。 圖／紅樹林有線電視提供

真理大學主辦的「真友原」公益夏令營活動，今年邁入第7屆，並且在日前展開了二十多天的營隊活動。由真理大學原住民族學生資源中心與學生社團「原住民文化社」共同籌劃，在校友麗裕慈善基金會支持之下，以自然生態保育課程為主軸，讓30位來自淡水地區的國小學童與真理大學生一同踏上精彩的學習之旅，進行充實的暑期照顧與文化交流。

真理大學表示，「真友原」公益夏令營始終堅持發揚學校創辦人馬偕博士的服務精神，不僅致力於推廣多元族群文化，同時將多元文化議題導入課程中的學習。今年的營隊主題為自然生態保育，讓老師安排許多對於環境影響的課程，讓孩子可以了解生能環境影響的重要性。

此次活動特別透過學校，急救社、原住民文化社，還有專業護理人員的用心陪伴下，教導孩子們學習急救技能，包括了刺傷處理，還實地施作CPR心肺復甦術，並且認識校園內的AED自動體外心臟去顫器，更重要的是，教導孩子，遇到有人受傷，可以做些什麼，透過這些技能，不只是學習課本裡找不到的生活智慧，更是孩子們將來遇到突發狀況時，能夠冷靜應對、懂得助人的關鍵起點。

真理大學 淡水 原住民族

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