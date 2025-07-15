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文化大學新聞營打造五星級主播體驗 名師帶路開啟高中生新聞夢

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為文化大學提供
照片為文化大學提供

為啟發高中生對新聞與傳播的興趣，中國文化大學於7月14日至16日舉辦「高中新聞夏令營」，由全台最強主播及媒體實務師資陣容親自授課，為參與學生打造一場媲美專業訓練的「主播先修班」，讓學員在三天兩夜中體驗播報、攝影、剪輯等全方位新聞實作，為未來成為主播、新聞人奠定基礎。

營隊由文化大學新聞系主辦，新聞系主任陶聖屏指出，課程內容結合理論與實作，透過小班制教學與沉浸式體驗，讓學員親身感受新聞工作的節奏與魅力。此次特別安排學生入住文化大學陽明山校本部，白天接受專業課程訓練，晚上則走訪著名的士林夜市，深刻體驗「上課在山中、生活在都市」的文化大學校園特色。

「五星級」的師資陣容，包括TVBS資深前主播、現任文化大學新聞系教授詹慶齡，中天新聞台主播張若妤，以及三立新聞台主持人鄧崴。三位名師不僅在新聞台擁有豐富實戰經驗，更以親切風格引導學生認識主播日常，從聲音訓練、表情管理到即時口播技巧，毫無保留地傳授給高中學員。

連續三日的課程不僅呼應媒體產業趨勢，更納入「新聞×AI」主題，讓學生初步認識人工智慧在新聞播報與剪輯中的應用，拓展數位素養與科技視野；同時也安排每位學員親自進入攝影棚播報新聞，實際體驗專業主播在棚內播報的實況，感受新聞工作的真實節奏與挑戰。

新聞攝影課程由現任中央社攝影記者張新偉擔任講師。採訪經歷豐富，橫掃台灣新聞攝影各大獎項的張新偉，曾榮獲2024年台灣新聞攝影大賽藝術文化與娛樂新聞類第3名、2023年體育新聞類優選，以及2022年亞洲攝影大賽（POY Asia）COVID-19類優異獎（Award of Excellence）等。歷年來更多次獲得卓越新聞獎入圍、兩岸新聞獎、AIPS國際體育傳媒獎（亞洲區第六名），並參與金曲、金鐘、金馬獎等大型活動的攝影採訪。

張新偉不僅擁有逾十年的國際體育與重大時事採訪經驗，更擅長將專業轉化為深入淺出的教學內容，指導學生如何運用手機拍攝具新聞價值與構圖美感的畫面。為增添營隊課程趣味與實作挑戰，他特別邀請香氣四溢的美食行動餐車「OPPA’S WORLD偶巴吃貨」進駐課堂，讓學生實拍療癒系點心「雞蛋仔」，練習如何掌握畫面焦點與敘事角度。他表示：「新聞攝影就像新聞寫作一樣，要懂得『選角度』，選擇最新鮮、最吸睛的畫面，才能成為最具張力的新聞照片。」

除了課程安排，營隊生活同樣精彩。學員入住文化大學宿舍，親身體驗大學生的學習與生活環境。晚間活動則安排參訪士林夜市，感受台灣道地夜市文化，並進行現場新聞觀察與報導練習。文化大學鄰近陽明山國家公園，環境清幽，非常適合沉浸式學習，趨近市區的便利性也讓學生學習與生活兼得。

來自東部宜蘭的高中同學提到，這次新聞營不僅讓他們學到許多平時無法接觸的專業知識，也讓自己更加確定未來想朝新聞或傳播領域發展的志向。

文化大學新聞傳播學院院長郭文平表示，未來將持續推動高中營隊計畫，開放更多高中生深入了解傳播教育與媒體產業趨勢，早一步探索人生方向，培養下一代新聞人才。

聚傳媒

文化大學 主播

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