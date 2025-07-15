啦啦隊女神變人生導師？李多慧東華大學開講2小時 粉絲：根本隱藏版見面會

韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣人氣高漲，不僅以熱情應援圈粉無數，也積極投入中文學習。近日，東華大學官網宣布，李多慧將於9月12日下午2時至4時舉辦演講，主題為「危機不是結束，而是轉機」，消息一出不少學生手刀報名，目前已經額滿。

根據東華大學官網資訊，本次講座由勞動部勞動力發展署指導，並由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署主辦，聚焦於「跨國職涯」的實務分享。活動採免費報名制，正取對象以15-29歲青年為優先，其次為一般民眾，限額350人，不過報名表單一開放隨即秒殺，目前已顯示「暫時額滿」。

消息轉發到PTT後，有網友表示，「多慧中文已經到可以開演講程度了嗎？當然一定還是會有翻譯在旁預備著，但是我覺得這樣已經超猛了，而且主辦單位還是勞動部發展署分署」。

不少網友紛紛留言，「太酷了吧，根本粉絲見面會啊」、「別的不說，多慧真的是超勇於挑戰的」、「辦在花蓮，要順便促進觀光嗎」、「敢挑戰全程中文演講，根本勇者等級」、「免費又有意義，這種活動真的該多辦」。

有曾參與過類似活動的民眾分享心得指出，「這免費報名的啦，然後2小時大概有一半都在活動流程，有在講也是很生活化閒聊式的講，有參加過幾場演藝人員的場心得」、「大多也就是稍微講講自己心路歷程，剩下就是一些簡單問答跟聊天，雖然她中文很好了但也還沒強到講多深入，有興趣的可以去聽聽看看也不錯」。 圖／擷自「新譽管理」臉書粉專

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