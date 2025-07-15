快訊

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

啦啦隊女神變人生導師？李多慧東華大學開講2小時 粉絲：根本隱藏版見面會

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。記者林怡秀／攝影
李多慧。記者林怡秀／攝影

韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣人氣高漲，不僅以熱情應援圈粉無數，也積極投入中文學習。近日，東華大學官網宣布，李多慧將於9月12日下午2時至4時舉辦演講，主題為「危機不是結束，而是轉機」，消息一出不少學生手刀報名，目前已經額滿。

根據東華大學官網資訊，本次講座由勞動部勞動力發展署指導，並由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署主辦，聚焦於「跨國職涯」的實務分享。活動採免費報名制，正取對象以15-29歲青年為優先，其次為一般民眾，限額350人，不過報名表單一開放隨即秒殺，目前已顯示「暫時額滿」。

消息轉發到PTT後，有網友表示，「多慧中文已經到可以開演講程度了嗎？當然一定還是會有翻譯在旁預備著，但是我覺得這樣已經超猛了，而且主辦單位還是勞動部發展署分署」。

不少網友紛紛留言，「太酷了吧，根本粉絲見面會啊」、「別的不說，多慧真的是超勇於挑戰的」、「辦在花蓮，要順便促進觀光嗎」、「敢挑戰全程中文演講，根本勇者等級」、「免費又有意義，這種活動真的該多辦」。

有曾參與過類似活動的民眾分享心得指出，「這免費報名的啦，然後2小時大概有一半都在活動流程，有在講也是很生活化閒聊式的講，有參加過幾場演藝人員的場心得」、「大多也就是稍微講講自己心路歷程，剩下就是一些簡單問答跟聊天，雖然她中文很好了但也還沒強到講多深入，有興趣的可以去聽聽看看也不錯」。

圖／擷自「新譽管理」臉書粉專
圖／擷自「新譽管理」臉書粉專

東華大學 李多慧

相關新聞

啦啦隊女神變人生導師？李多慧東華大學開講2小時 粉絲：根本隱藏版見面會

韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣人氣高漲，不僅以熱情應援圈粉無數，也積極投入中文學習。近日，東華大學官網宣布，李多慧將於9月12日下午2時至4時舉辦演講，主題為「危機不是結束，而是轉機」，消息一出不少學生手刀報名，目前已經額滿。

大專生暑期送暖 逾6千教育優先區學生免費參加營隊

教育部今年暑假補助164梯次的營隊活動，由3094名大專學生組成志工服務隊，赴154所教育優先區中小學服務，提供6258...

沒經驗怕沒人要…畢業生猶豫出國讀碩VS先工作 過來人列4優點：履歷能加分

大學畢業後該投入社會職場還是繼續進修？一名大學畢業生對未來規劃感到苦惱，若是先工作，擔心之後留學門檻、學費生活費等提高，會較難申請；若是先念研究所，又擔心自己完全沒有工作經驗，畢業後很難找相關工作，讓他非常煩惱。

留學生越接近出國越焦慮 過來人暖心喊話：用這招會很幸福

出國留學對大部分人來說是跨出舒適圈的挑戰，期待新生活的同時也會對不確定的未來感到焦慮迷茫。一名即將去國外留學的網友表示，越接近出發時間，心情就漸漸變得焦慮，便上網詢問有同樣經驗的人是怎麼克服的。

教授二春／教授延退占員額 比照玉山學者設長青學者？

大學教師延退是頗為敏感的議題，因為事涉「世代正義」。即將退休的老師常是系上最資深，甚至是老師的老師，難免有人情考量，甚至有人提早布局造成不公平。學者建議既然已有玉山學者計畫，何不考慮設立「長青學者方案」，將65歲前的員額與延退員額脫鉤，讓年輕學者有機會擔任正式教職。

台師大女足抽血霸凌 教練解職

台灣師範大學去年發生女足教練要求選手配合研究抽血，不配合就威脅扣學分的離譜事件。教育部指出，經台師大校園霸凌防制委員會審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。