大專生暑期送暖 逾6千教育優先區學生免費參加營隊
教育部今年暑假補助164梯次的營隊活動，由3094名大專學生組成志工服務隊，赴154所教育優先區中小學服務，提供6258名中小學生免費參加營隊，度過充實的暑假。
教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵大專生參與社團活動，並強化教育優先區中小學生參加營隊的課外活動資源，教育部因此補助大專校院學生社團於暑假期間，赴教育優先區中小學校辦理免費營隊活動，除了培養大專學生關愛社會的服務精神，也讓中小學生能有充實精彩的暑假。
教育部於114年暑假共補助164梯次的營隊活動，由3094名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，赴154所教育優先區中小學校辦理營隊活動，提供6258名中小學生免費參加；參與計畫的大專學生社團豐富多元，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域。
第5次前往教育優先區學校辦理營隊的台灣海洋大學「社會服務團」，設計兼具教育性與趣味性的課程內容，包括科學實驗、美勞手作、戲劇互動與團體遊戲，結合多元課程與專業知識，將海洋教育帶入偏鄉。
海大社會服務團今年還與海洋科技博物館合作，善用海科館的豐富教具與教材，讓孩童有機會接觸生活中少見的海洋知識與環境議題，希望幫助孩童理解人與環境關係，成為守護自然的一份子。
輔仁大學「急救康輔社」暑期營隊除了延續社團「急救」與「康輔」兩大特色，今年還加入輔仁大學校長藍易振提出的「永續發展」與「國際化和服務學習」理念，匯集不同專業背景學生的知識與技能，前往偏鄉小學服務，提供才藝教學、課後活動。
為彌補城鄉之間的教育與資源落差，輔仁大學「急救康輔社」也長期與偏鄉國小合作，固定在寒暑假前往當地服務，希望增加孩童們的多元課程學習機會，減少教育資源的不平等。
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